شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس حار رطب ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة وأسوان 43 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
بدء التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين لربط طريق الأوتوستراد بالمقطم والدائري
أكد السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تابعت بمزيد من الاهتمام نتائج الانتخابات الرئاسية بدولة سيراليون الشقيقة، التي أسفرت عن فوز الرئيس "جوليوس مادا بيو" بفترة رئاسية ثانية.
انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بامتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن النتائج والدرجات فيها مطمئنة ومبشرة، وذلك بعد حالة الجدل التى أثيرت من الطلاب بشأن صعوبة الأسئلة والامتحان بشكل عام، حيث حصل عدد من الطلاب على الدرجات النهائية، إضافة إلى أن من حصل على 95% فأكثر تجاوز ال 5 آلاف طالب وطالبة.
وزارة الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 187 ألفا و579 خدمة أمس
صرح الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، بأن الهيئة قامت بمحو أمية، 903 آلاف و155 دارسا، خلال العام المالي 2022-2023، وذلك بزيادة 145 ألفا عن العام الماضي، بالتعاون مع الجهات الشريكة.
تواصل وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، 21 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 8 رحلات من جدة، و9 رحلات من المدينة، بالإضافة إلي رحلتين من جدة إلي مطار برج العرب، ورحلتين من جدة إلي باماكو بدولة مالي.
حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد، الإثنين الموافق 10/7/2023 دفعة 2020 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2023، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر مجلس الدولة بالديوان العام بالدقي.
انخفض سعر الذهب اليوم السبت بحوالي 10 جنيهات، ليهبط جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق من 2200 إلى 2190 جنيها للجرام، في حين شهد الذهب في البورصة العالمية تعافي ملحوظ بختام جلسات الأسبوع الى مستويات 1925 دولارا.أسعار الذهب في مصر
عيار 24 يسجل 2503 جنيهات.
عيار 21 يسجل 2190 جنيها.
عيار 18 يسجل 1877 جنيها .
عيار 14 يسجل 1460 جنيها
الجنيه الذهب 17520 جنيها
طقس غد حار رطب ورياح على شواطئ البحر المتوسط والعظمى بالقاهرة 35 درجة
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