الزراعة: بدء تطوير حديقة الحيوان وضغط البرنامج الزمني لإعادة فتحها أمام الجمهور

وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولى لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان، وأضاف "إبراهيم" أنه نظرا لحجم اعمال التطوير والترميم الكبيرة الذي سوف يتم في البنية الأساسية المتهالكة، الأمر الذي يتطلب حفر الطرق الداخلية، وبالتالي صعوبة استقبال المواطنين حرصا على سلامتهم أثناء مدة التطوير والتى سيتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين.

كما أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة عن البدء كذلك في تطوير حديقة الاورمان بالتزامن مع حديقة الحيوان

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة بتعظيم الاستفادة من أصولها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.