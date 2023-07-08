شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن وصول مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 48 مدرسة و30 تخصصا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تحقق من تطوير لمنظومة التعليم الفنى والتدريب المهني منذ 2014، موضحا أنه تم التوسع في إتاحة التعليم الفني بمختلف تخصصاته، مؤكدا أن عدد المدارس (أصلي – ملحق) عام 2017/2018 (1147) مدرسة ثانوي صناعي، (243) مدرسة زراعي، (817) مدرسة تجارى، (92) مدرسة فندقي، بإجمالي عدد (2299) مدرسة تعليم فني.

- عدد المدارس (أصلي – ملحق) عام 2019/2020 (1235) صناعي، (251) مدرسة زراعي، (863) مدرسة تجارى، (97) مدرسة فندقي، بإجمالي عدد (2446) مدرسة تعليم فني.

وأشار إلى أن عدد المدارس (أصلي – ملحق) عام 2020/2021 (1339) صناعي، (256) مدرسة زراعي، (886) مدرسة تجارى، (107) مدرسة فندقي، بإجمالي عدد (2588) مدرسة تعليم فني، كما تواصل الوزارة العمل على تنفيذ خطة التوسع في التعليم الفني وتطويره.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير نظم وطرق وآليات تدريس مناهج التعليم الفني، وذلك على النحو التالي:

- يتم اعتماد جودة التعليم الفني من خلال هيئة ضمان الجودة "إتقان"، كما أن هناك أكاديمية خاصة لمعلمي للتعليم الفني.

- عدد المناهج التفاعلية (197) منهجًا عام 2020/2021، و(50) منهجًا 2021/2022.

- عدد المناهج التي تم تطويرها (برامج الجدارات) (27) منهجًا في عام 2020/2021، و (35) منهجًا في 2021/2022.

- عدد المدارس الفندقية المشاركة بمشروع رأس المال (40) مدرسة.

- تطوير عدد (7) برامج من برامج التعليم الفني وفقا لمنهجية الجدارات

- عدد التخصصات والمهن طبقا للأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافي (27) تخصصًا.

- عدد الشراكات مع القطاع الخاص (PPP) في التعليم والتدريب المزدوج، وإنشاء مدارس داخل مصنع أو مزرعة (3) شراكات.

- - عدد التخصصات الجديدة (28) تخصصًا.

- - عدد مناهج التعليم الفني المحولة لمناهج الكترونية تفاعلية وتجهيزها بالفيديوهات التعليمية والتدريبات التفاعلية (810) منهجًا.

- - عدد التخصصات المزمع التوسع فيها والموجودة حاليا وفق احتياجات سوق العمل (34) تخصصًا.

- - عدد المدارس التي سيتم بها تطوير منظومة التقییم داخل مدارس التعليم الفني (470) مدرسة.

- عدد الطلاب المستفيدين من برامج التدريب المھاري طالب (223) طالبًا.

- عدد المعلمين المدربين على تطبيق المناهج المطورة باستخدام الجدارات (64606) معلمًا.

- عدد المعلمين المتدربين للعمل كمیسرین للتوجيه والإرشاد المھني بالمدرسة (4558) معلمًا.

- عدد المعلمين ومسئولي المھن المتدربين على ریادة الأعمال ومھارات التوظيف (3869) معلمًا.

- عدد المدارس المطبق بھا نظام الجدارات (325) مدرسة في عام 2021/2022.

- 10 مدارس تعليم فني دولية.

وأوضح أنه تم استحداث مدارس لتكنولوجيا التطبيقية في 2018/2019 حيث بدأت بعدد (3) مدارس هي:

مدرسة (العربي) للتكنولوجيا التطبيقية بالاشتراك مع مجموعة شركات ومصانع العربي تخصص تركيبات كهربائية، تبريد وتكييف الهواء، تصنيع ميكانيكي بقويسنا، بمحافظة المنوفية.

مدرسة (الإمام محمد متولي الشعراوي) للتكنولوجيا التطبيقية بالاشتراك مع مجموعة شركات طلعت مصطفى تخصص تشطيبات معمارية، تبريد وتكييف الهواء، كهرباء، شبكات صحية، نجارة عمارة بمحافظة القاهرة، التجمع الثالث.

مدرسة (التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات) تخصص ميكاترونيات بالاشتراك مع شركة الماكو وشركة (إيجي ترافو) بمدينة بدر، بمحافظة القاهرة.

- تم إنشاء عدد (8) مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في عام 2019/2020 وهي:

مدرسة (أي تك) للتكنولوجيا التطبيقية تخصص حاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالاشتراك مع شركة أي بي أم ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية بمدينة الشروق، بمحافظة القاهرة.

مدرسة (الإنتاج الحربي) للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام تخصص تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات. بالاشتراك مع وزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام، بمحافظة القاهرة.

مدرسة (الإنتاج الحربي) للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان تخصص تشغيل ماكينات وتركيبات ميكانيكية، السباكة والمعالجات الحرارية، اللحام وتشكيل المعادن، بتروكيماويات، تركيبات كهربائية، معدات كهربائية، إلكترونيات، حاسبات، تبريد وتكييف الهواء، نجارة الأثاث، ميكانيكا السيارات. بالاشتراك مع وزارة الإنتاج الحربي، بحلوان، بمحافظة القاهرة.

مدرسة (الصالحية) للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تكنولوجيا الزراعة والري وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني بالاشتراك مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية بمدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية.

مدرسة (السويدي) للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم تخصص كهرباء وميكانيكا بالاشتراك مع مؤسسة السويدي للتنمية بديرب نجم، بمحافظة الشرقية.

مدرسة (إيجيبت جولد) للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات بالاشتراك مع مجموعة شركات إيجيبت جولد بمدينة العبور، بمحافظة القليوبية.

مدرسة (إلكترو مصر) للتكنولوجيا التطبيقية تخصص صيانة كهربائية بالاشتراك مع الغرفة الفرنسية والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بمدينة السلام، بمحافظة القاهرة.

مدرسة (WE) للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة في تخصصات: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحاسوب، والأنظمة الإلكترونية والأنظمة الكهربية.

- وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في أكتوبر 2020 إلى (16) مدرسة باستحداث المدارس الخمسة الآتية:

- مدرسة (أكاديمية الفنون) للتكنولوجيا التطبيقية بأكاديمية الفنون بالعمرانية في محافظة الجيزة، تخصصات: تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الاضاءة، والصوت، والتصوير. كذلك تكنولوجيا الخدع والماكياج والتنكر والأقنعة، وتصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية، وتحريك الدمى والعرائس، وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية، وتفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية، وتكنولوجيا الحرف اليدوية والمنتجات الورقية.

- مدرسة (الشهيد/ أحمد حامد تعلب) للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة نصر بالتعاون مع شركة (أمريكانا) ومؤسسة (مصر الخير) في تخصص إعداد فني تشغيل المطاعم.

- مدرسة (HST) للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة القاهرة في تخصصات في تخصص تكنولوجيا الفنون الرقمية والألعاب، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المراقبة والإنذار.

- مدرسة (ريادة) للتكنولوجيا التطبيقية في بورسعيد بالشراكة مع شركة (ريادة) في تخصصات فني تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان

- مدرسة (B. TECH) للتكنولوجيا التطبيقية في حي الأسمرات بالتعاون مع شركة (B. TECH) في تخصصات: الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية، والتسويق وأساليب عرض المنتجات، والمبيعات وخدمة العملاء.

- الإعلان في يونيو 2021 عن التنسيق الخاص بعدد (27) مدرسة تكنولوجيا تطبيقية باستحداث المدارس الإحدى عشرة الآتية:

- مدرسة غبور-1 للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 15 مايو بالتعاون مع شركة غبور، في تخصصات صيانة السيارات.

- مدرسة غبور-2 للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع شركة غبور، في تخصصات صيانة السيارات.

- مدرسة (فولكس (بالتعاون في حي الأسمرات مع شركة فولكس فاجن، في تخصصات صيانة واصلاح السيارات.

- مدرسة (G I T) للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة برج العرب بالإسكندرية بالتعاون مع شركة (G I T)، في تخصصات: إنتاج الماكينات الزراعية – تشكيل وتشغيل المعادن – تصميم وتركيب وصيانة دوائر التحكم الكهربائية – تشغيل وبرمجة ماكينات الإنتاج.

- مدرسة (ظهر) للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد في تخصصات البترول، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ومحافظة بورسعيد، وشركة أبك إينى ومؤسسة السويدي.

- مدرسة (MCV) للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية، وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي 2021/2022.

- عدد (5) مدارس ((We للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظات الجيزة والدقهلية والسويس والإسكندرية والمنيا، وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي الحالي 2021/2022.

- يبلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2022/2023 (48) مدرسة بالتعاون مع كبار الشركاء الصناعيين.

وحول التخصصات الجديدة بالتعليم الفني، أشار التقرير إلى أنه تم إنشاء (30) تخصص نوعي/ مهنة جديدة خلال الفترة من 2015 حتى 2017، ومدارس التعليم الفني التي تطبق دليل لتحسين الدروس العملية بنظام ياباني (الجايكا) لتخصصين فقط هما صيانة وإصلاح الميكانيكا –الالكترونات -في مدرسة بالقليوبية -وثلاث مدارس ببور سعيد- بالإضافة لتخصص الجلود في سوهاج في التعليم الفني وإنشاء (3) برامج تعليم مزدوج في بورسعيد بالتعاون مع مصنع (سوميتومو) الياباني – ضمن المشروع المصري الياباني لتطوير التعليم العام والفني (مبادرة السيد الرئيس).

- إنشاء مدرستين فنيتين للوجستيات كفصول ملحقة وبدأتا العمل في 2016-2017 في بورسعيد والإسماعيلية بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية (ووصل عدد تخصصات اللوجستيات بالمدارس إلى (6) مدارس حتى عام 2020/2021) (السويس – دمياط – البحر الأحمر).

- إنشاء (المباني – المناهج – المعامل) للمدرسة الفنية النووية بالضبعة، وبدأت الدراسة بها خلال العام الدراسي 2017-2018.

- إنشاء المدرسة المهنية في دمو بمحافظة الفيوم وبدء الدراسة 2017-2018 (تعاون إيطالي).

- إضافة (21) تخصصًا بمدارس التعليم الفني الصناعي، طبقاً للأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافي (18/19/2020).

- إنشاء تخصص الطاقة الجديدة والمتجددة في عدد (13) مدرسة في (9) محافظات مختلفة وهي: (القاهرة – الإسكندرية – البحيرة – القليوبية – السويس – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر).

• تطبيق نظام الجودة بمدارس التعليم الفني

- إنشاء عدد (12) من نوادي ابتكار FABLAB في المحافظات.

- عدد المدارس المطورة وفق المعايير الاوربية (4 مدارس).

- عدد المدارس التي تم تطوير البنية التحتية (204) مدرسة.

- التوسع في خطوط الإنتاج الاقتصادية في كل مدرسة، في إطار مشروع رأس المال، وصل عدد المدارس المشتركة إلى (522) مدرسة.

- عدد المدارس التي تطبق النموذج الياباني (5) مدارس.

- ­ عدد المدارس الحاصلة على الاعتماد والجودة (47) مدرسة حتى عام 2022.

وتابع التقرير : تطوير المناهج باستخدام منهجية الجدارات حيث تم تطوير (70%) من مناهج التعليم الفني، وتم تطبيقها في أكثر من (400) مدرسة، كما تم تدريب (60,000) معلم على تلك المناهج المطورة وتطوير مناهج التعليم الفني باستخدام منهجية الكفايات/ الجدارات المهنية المرجعية Competency–based Curriculum. تم التطبيق 2019/2020 على الفرق الأولي فقط في عدد (105) مدرسة بمدارس التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)

ولفت التقرير إلى أنه تم تطوير 36 برنامج خلال العام الدراسي 2019/2020 (14 صناعي – 2 تعليم مزدوج صناعي – 9 زراعي – 2 تعليم مزدوج زراعي - 4 تجاري + 1 تعليم مزدوج تجاري - 4 فندقي).

- تطوير (15) برنامج خلال العام الدراسي 2020/2021 (5 صناعي – 5 تعليم مزدوج صناعي – 2 زراعي – 3 تعليم مزدوج زراعي.

- تطوير (40) برنامج خلال العام الدراسي 2021/2022.

- تحويل عدد (153) من مناهج التعليم الفني لمناهج الكترونية تفاعلية وتجهيزها بالفيديوهات التعليمية والتدريبات التفاعلية للتخصصات المختلفة ورفعها على البوابة الالكترونية للتعليم الفني 2017/2018.

- عدد المقررات الدراسية الورقية المطورة إلى مقررات اليكترونية (440 منهجًا تفاعليًا) بالتعليم الفني حتى 2020/2021.

زيادة جودة وتنافسية الخدمات المقدمة في ضوء الشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال: مؤكدا أن عدد الطلاب الحاصلين على التدريب العملي في شركات محلية عدد (16000) طالب 2018/2019، كما استفاد عدد (39243) طالب من برامج التدريب المهاري 2019/2020.

- عدد الطلاب المدربين على إدارة مشروعات صغيرة عدد (58307) طالب 2018/2019.

- عدد الطلاب المدربين في المدارس على كيفية إدارة مشروعات صغيرة (60,000) طالب 2019/2020.

- عدد الطلاب المستفيدين من المناهج المطورة طبقا لمنظومة الجدارات (55000) طالب.

- مشاركة عدد (361700) طالب من طلاب التعليم الفني في رحلات ومعسكرات.

- عقد (60) شراكه مع القطاع الخاصPPP في التعليم والتدريب المزدوج وإنشاء مدارس داخل مصنع، ومدارس داخل مزارع بالتعليم الفني.