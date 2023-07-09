شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تقديم الخدمة لنحو 4.8 مليون مواطن بـ"100 يوم صحة" حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه منذ إطلاق حملة 100 يوم صحة فى 25 يونيو وحتى الآن، تم تقديم 4 مليون 772 ألف و 890 خدمة صحية متنوعة، من عيادات تنظيم الأسرة والقوافل الطبية، ورفع معدلات التطعيم، ومبادرة الرئيس لدعم الصحة النفسية وغيرها.

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الهدف من الحملة تكثيف الخدمات التى تقدمها الوزارة بالجانب الوقائى والعلاجى والحفاظ على صحة المجتمع، وفحص الأغذية والأطعمة المقدمة للمواطنين، وأن يحيا الإنسان حياة سليمة وتجنب العادات السيئة، والوعى بمسببات الأمراض وعدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية.

تابع حسام عبد الغفار، ورفع كفاء وتطوير وحدات الرعاية الأساسية لتقدم خدمات على فترات زمنية أطول وخدمة الطوارئ 24 ساعة، موضحا أنها حملة شاملة لصحة المجتمع والأسرة والأفراد، وتوفير حياة كريمة للمصريين وضيوف مصر.

ولفت حسام عبد الغفار إلى أنه تم تقديم 500 ألف خدمه للمواطنين أمس، وهناك إقبال كبير من المواطنين وسعادة على وجوههم، كما أن الناس حريصة وسعيدة بالجهد الذى تقدمه الدولة، وهناك تواجد بشكل مكثف للقوافل الطبية والتواجد وسط المواطنين، وهى منظومة متكاملة لتقديم الرعاية الصحية وهذا هو الطريق لتحقيق حياة كريمة، مؤكدا أن الدولة تتحرك فى الصحة بخطوات جبارة.