شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن عن 6 أماكن لصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، أن تقدم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيين، بعد توقيع الكشف الطبي، ويتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان في العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضارية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنها تحرص على توفير وسائل عديدة ومتميزة لتناسب جميع المنتفعات، لخفض معدلات الإنجاب.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه خلال حملة «حقك تنظمي» سيتم التركيز على الأنشطة التي تهتم بتمكين المرأة بهدف تنمية الأسرة ورفع مستواها الاقتصادي من خلال تدريب السيدات وتنمية مهاراتهن ضمن الأنشطة المقدمة بنوادي المرأة في الوحدات الثابتة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لتصنيع منتجات مختلفة مثل الملابس، وأعمال التريكو، والمصنوعات الجلدية، والمنتجات الغذائية المختلفة ليتم عرضها بنوادي المرأة من خلال المعارض التي تنفذ ضمن أنشطة القوافل والحملات التي يقوم القطاع بتنفيذها، لرفع المستوى الإقتصادي للأسر المصرية، ومساعدة السيدات على تنظيم أسرهن.

وقالت الدكتورة دعاء محمد رئيس الإدارة المركزية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إنه يتم تنفيذ ندوات إعلامية على مستوى مديريات وإدارات الجمهورية تحت عناوين (كلام رجالة) لمخاطبة الرجال، و(همسة لصحتك) للسيدات ربات البيوت في سن الإنجاب، و(حماتي حياتي) للسيدات الحموات وكبيرات السن، و(نظمتي) للسيدات العاملات والموظفات الحكوميات في سن الإنجاب، و(أسرتنا مثالية) وهي لقاءات للشباب.