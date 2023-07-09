شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. تطوير 4741 قرية باستثمارات تتخطى 700 مليار جنيه "التفاصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى مبادرة حياة كريمة، إلى التصدي للإهمال التي عانت منه محافظات مصر على مدار السنوات السابقة وبدأت الدولة توجه الاهتمام نحو المواطنين الأكثر احتياجًا، وبالأدق فى المناطق الأكثر فقرًا والتي ترتكز في الريف عمومًا، وريف الصعيد بوجه خاص.

ولذلك تبنت الدولة المشروع القومي لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، باستهداف 4741 قرية وباستثمارات تفوق 700 مليار جنيه .

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أنه حقق مشروع «حياة كريمة»، الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، أسهمت فى تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً، وعلى قدم وساق تسير المشروعات فى سباق مع الزمن، أسرع من المعدل المتوقع لها، للارتقاء بمستوى معيشة الفرد فى كل مناحى الحياة، من "تعليم، صحة، توصيل الكهرباء، توصيل شبكات المياه والصرف الصحى، التثقيف وإنشاء المكتبات، دعم الأسر مادياً واجتماعياً".

وتستهدف تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية.

ولفت التقرير أنه يعد المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” هو حلم الجمهورية الجديدة الذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية.