التعليم: تحسين جودة النظام التعليمي ليتوافق مع النظم العالمية

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القاهرة - سامية سيد - حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سلسلة من الإنجازات الهامة في مجال التعليم خلال الفترة الفترة من عام 2014 وحتى 30/ 6/ 2023، وتأتي هذه الإنجازات في إطار جهودها المستمرة بهدف تطوير نظام التعليم في مصر وتحسين جودته.

وتستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقريرًا عن حصاد الوزارة من مشروعات وبرامج خلال هذه الفترة، حيث يقدم هذا التقرير رصدًا لإنجازات الوزارة والتي تستهدف معالجة أهم قضايا التعليم على الساحة، وخاصة تلك التي لها صلة مباشرة بالتنافسية الدولية مثل جودة التعليم، وقضية الإتاحة وقدرة النظام على المنافسة دوليًا، وذلك في ضوء الأهداف الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي في مصر، والتي تحقق رؤية الدولة المصرية للتعليم في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة.

رؤية مصر 2030.

تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 التعليم والتدريب للجميع بجودة عاليــة دون تمييز، وفــي إطار نظام مؤسســي، كــفء وعــادل، ومســتدام، ومــرن، وأن يكــون مرتكــزاً علــى المتعلــم والمتــدرب القــادر علــى التفكيــر والمتمكــن فنيًا وتقنيًاً وتكنولوجيًا، وأن يســاهم أيضًا فــي بنــاء الشــخصية المتكاملــة وإطــلاق إمكاناتهــا إلــى أقصــى مــدى لمواطــن معتــز بذاتــه، ومســتنير، ومبــدع، ومســئول، ويقبل التعدديــة، يحتــرم الاختــلاف، يفخر بتاريــخ بلاده، وشــغوف ببنــاء مســتقبلها وقــادر علــى التعامــل تنافسيًا مــع الكيانــات الإقليميــة والعالميــة"

وترتكز (رؤية مصر 2030) في مجال التعليم قبل الجامعي على الأهداف الاستراتيجية الثلاثة التالية:

1- الهدف الاستراتيجي الأول: تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية.

2- الهدف الاستراتيجي الثاني: إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

3- الهدف الاستراتيجي الثالث: تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصري محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وفي ضوء هذه الأهداف الاستراتيجية وما تستتبعه من أهداف فرعية وبرامج تنفيذية، فقد قامت الوزارة خلال الفترة من 2014 حتى تاريخه، بإنجاز العديد من البرامج والمشروعات، نستعرضها فيما يلي:

إجمالي مشروعات إنشاء المباني المدرسية منذ 2014 حتى 30 يونيو 2023

- بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها منذ عام 2014 وحتى 30 يونيو 2023 عدد 7630 مشروعا.

- بلغ إجمالي عدد الفصول التي تم إضافتها منذ عام 2014 وحتى 30 يونيو 2023 عدد 117591 فصلا دراسيا.

تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية:

أ‌- توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية

- تجهيز عدد (9249) معمل في عدد (9249) مدرسة.

- تجهيز عدد (27439) فصل مطور في عدد (3260) مدرسة.

- توصيل عدد (2530) مدرسة بشبكات الفايبر حتى سور المدرسة لمرحلة التعليم الثانوي، وكذلك التوصيلات الداخلية، بنسبة إنجاز (100%).

- تجهيز البنية التكنولوجية لعدد (2474) مدرسة لمدارس الثانوي العام الجديدة وتم إنهاء وتوصيل خط ربط لعدد (2391) مدرسة.

- الانتهاء من تحديث البنية التكنولوجية للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

- توفير عدد (37) ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانوي بنسبة إنجاز (100%).

- توفيرعدد (3.317883) جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية في الأعوام (2018/2019، 2019/2020، 2020،2021) بنسبة إنجاز (100%).

- استكمال تجهيز عدد (19) مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالأجهزة التكنولوجية اللازمة.

- عدد المتدربين على توظيف التكنولوجيا في التعليم (5000) متدرب.

- عدد البرامج التدريبية (3) برامج.

- عدد المتدربين الحاصلين على الشهادات الدولية (900) متدرب.

- عدد المسابقات في مجال التكنولوجيا (2) مسابقة.

ب – تأهيل المدارس للحصول على الاعتماد والجودة

- حصلت عدد (1311) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2015/2016

- حصلت عدد (1308) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2016/2017

- حصلت عدد (805) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2017/2018

- حصلت عدد (888) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2018/2019

- وتوقفت زيارة المدارس عام 2020بسبب تعليق الدراسة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

- إجمالي من 2015 وحتى 2020 عدد (4312) مدرسة، منهم عدد (357) مدرسة تعليم خاص، وعدد (3955) مدرسة تعليم حكومي. بالنظر لتداعيات جائحة كورونا.

- بلغ عدد المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة منذ 2021 حتى تاريخه (986) مدرسة منهم عدد (809) مدرسة رياض الأطفال، وعدد المدارس الابتدائي (288) مدرسة ومدارس الإعدادي (205) مدرسة ومدارس الثانوي العام (25) مدرسة.

- تم تدريب 15000 كادر ومعلم على معايير ونشر ثقافة الجودة.

ج-تطوير المناهج والكتاب المدرسي ونظم التقويم:

- تطبيق منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الاطفال والصفوف من الأول حتى الخامس من المرحلة الابتدائية.

- إعداد أدلة التوكاتسو للصف الثاني الابتدائي بالمدارس العادية والمدارس المصرية اليابانية.

- مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة بجميع الصفوف والتخصصات المختلفة.

- استكمال تنفيذ الكتاب الإلكتروني التفاعلي لجميع المواد الدراسية بجميع المراحل.

- إعداد التدريبات والاختبارات التفاعلية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

- إعداد الإطار العام لمناهج رياض الاطفال والصفوف من الأول حتى الخامس الابتدائي بمركز تطوير المناهج بالوزارة.

- إعداد الإطار العام لبرامج ذوي الإعاقات غير المدمجين، للصفوف من الروضة وحتى الصف الخامس الابتدائي.

- مراجعة وتعديل المواد التعليمية الرقمية (DLOs) المقدمة من عدد من الشركات (بريتانيكا، يوريكا، لونجمان، نهضة مصر، وغيرها) في مواد: (الرياضيات، العلوم، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، الفلسفة)، للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي لعدد (2400) عنصر رقمي تعليمي.

تطوير المناهج خلال الفترة من 2018 حتى تاريخه

أولًا: المناهج الجديدة المصممة لنظام التعليم الجديد:

خلال عام 2018/2019

- إعداد أطر مناهج مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بعدد (7) أطر.

- تطوير كتب الصفوف KG1، KG2، والصف الأول الابتدائي، بعدد (61) كتابًا.

- ربط الكتب الدراسية بروابط بنك المعرفة المصري، استكمالا لمشروع ربط مناهج العلوم والرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2017/2018.

- مراجعة أدلة ولى الأمر لكتب المنظومة الجديدة بعدد (30) دليلًا.

بلغ إجمالي الكتب الدراسية وأدلة المعلم المعدة والمطورة (49) كتابًا، وبيانها كالتالي: -

- تطوير كتب الصف الثاني الابتدائي للفصلين الدراسيين للعام الدراسي 2019 / 2020، وذلك في ضوء إطار المناهج المطور ضمن مشروع نظام التعليم الجديد بعدد (37) كتابًا.

- تطوير كتب اللغة الإنجليزية للصفين الأول الإعدادي، والأول الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، لعدد (12) كتابًا.

- إعداد مصفوفة المدى والتتابع لجميع المواد التعليمية للصف الثالث الابتدائي، وفق الإطار الجديد للمناهج، ومعايير ومؤشرات مناهج الصفوف من الرابع الى السادس الابتدائي، لجميع لتخصصات، بعدد (14) مصفوفة.

- مراجعة كتب المواد الدراسية القائمة ، والمطورة من العام الماضي للمستويين الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لعدد (59) كتاب ودليل.

- مراجعة وتعديل المواد التعليمية الرقمية لعدد (700) عنصر تعليمي رقمي.

- مراجعة أدلة ولي الأمر للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الابتدائي لعدد(40) دليل.

- تعديل نواتج التعلم الخاصة بأنشطة التوكاتسو.

- إعداد مقاييس تقدير لتقييم أنشطة التوكاتسو.

خلال عامي 20/21، و21/22

- إعداد المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول، لجميع المواد الدراسية متضمنة الكتب الدراسية وأدلة المعلم، في ضوء أطر مناهج الصف الرابع الابتدائي الذي تم إعداده وفق الإطار العام لنظام التعليم الجديد.

- إعداد دليل معلم التربية الرياضية والصحية للصف الرابع الابتدائي وفق الإطار الجديد.

- إعداد دليل معلم التربية الفنية للصف الرابع الابتدائي وفق الإطار الجديد.

- تم الانتهاء من كتيبات التوعية بمخاطر الإدمان والتدخين للمرحلة الابتدائية.

- تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي.

- تطوير كتاب ودليل معلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي.

- مراجعة وتعديل الكتب الدراسية المطورة وأدلة المعلم، للفصل الدراسي الثاني، لجميع المواد الدراسية في مرحلة رياض الأطفال، والصفوف من الأول حتى الرابع من المرحلة الابتدائية، ضمن نظام التعليم الجديد.

- إعداد إطار مناهج اللغات الأجنبية الثانية للصفوف من الأول الإعدادي للصف الثالث الثانوي، ضمن نظام التعليم الجديد.

- مراجعة كتاب الصف الرابع الابتدائي Connect plus (الصف الدراسي الثاني) بمدارس اللغات.

- مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائي (الفصل الدراسي الثاني).

- إعداد الدليل الدراسي Study Guide لجميع المواد الدراسية للمرحلة الثانوية.

- مواءمة كتب مناهج نظام التعليم الجديد للصف الرابع الابتدائي (إعاقة بصرية)، للفصل الدراسي الأول.

- تكييف أدلة المعلم لطلاب الدمج للصف الرابع الابتدائي (الصف الدراسي الثاني).

- مراجعة المواد التعليمية لشركة بريتانيكا بشكل مستمر (مصادر التعلم على بنك المعرفة)، لمادتي العلوم والرياضيات بفروعها للمرحلة الثانوية

- مراجعة المواد التعليمية (تعليم مجتمعي ابتدائي– علوم) المقدمة من شركة منتور(monitor).

خلال عام 22/23

- مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق مشروع التعليم الجديد، للفصل الدراسي الأول، لعدد 17 منهجًا.

- إعداد إطار عام مناهج نظام التعليم الجديد للمرحلة الإعدادية وفق نظام التعليم الجديد بنسبة (40%).

- إعداد نسبة 40% من الأطر النوعية للمواد الدراسية للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد.

- إعداد إطار عام التعليم المجتمعي بنسبة 10%.

- إعداد نسبة 75% من أطر مناهج اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج وفق نظام التعليم الجديد.

- تضمين لغة الإشارة كمدخل للتواصل بكتاب القيم واحترام الاخر بمرحلتي (رياض الاطفال - الابتدائي) بنسبة 60%

- موائمة مناهج الصف الخامس الابتدائي للمكفوفين في ضوء قدراتهم البصرية (8 مناهج).

- مراجعة الكتب المطورة (الصف الرابع الابتدائي كتاب التلميذ- دليل المعلم) بنسبة 100%

- الانتهاء من مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة، بجميع الصفوف والتخصصات، سواء الكتب المطورة أو الكتب القائمة بنسبة 100%.

- مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات باللغة الفرنسية للصف الخامس الابتدائي للفصلين الدراسيين بعدد 3 كتب.

- مراجعة ترجمة النسخة المعدلة من كتب (الرياضيات، والعلوم، وتكنولوجيا المعلومات) للصف الخامس الابتدائي باللغة الفرنسية بعدد 3 كتب.

- إعداد المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق نظام التعليم الجديد، (فصل دراسي أول-فصل دراسي ثاني) عدد 34 منهج.

- مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق مشروع (2.0). (فصل دراسي أول) عدد 17 منهج.

- إعداد إطار عام مناهج نظام التعليم الجديد للمرحلة الاعدادية (7-9) وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 60%.

- إعداد الأطر النوعية للمواد الدراسية للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 40%.

- إعداد إطار عام التعليم المجتمعي بالمرحلة الابتدائية بنسبة 10%.

- إعداد الأطر للغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج بنسبة 100%.

- تضمين لغة الإشارة كمدخل للتواصل بكتاب القيم واحترام الآخر بمرحلتي (رياض الاطفال - الابتدائي) بنسبة 60%.

- موائمة مناهج الصف الخامس الابتدائي للمكفوفين بالمرحلة الابتدائية في ضوء قدراتهم البصرية، بعدد (25) منهجًا.

- مراجعة المواد التعليمية التفاعلية لمناهج المرحلة الابتدائية في نظام التعليم الجديد (الصف الخامس) لجميع التخصصات، لوضعها على موقع الوزارة لعدد (16) منهجًا.

- الانتهاء من أطر اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج بنسبة 70%.

- إعداد أدلة معلم المواد الدراسية للصف الخامس الابتدائي للفصلين الدراسيين بعدد (40) دليلًا).

- تضمين مناهج ذوي الإعاقة بأشكالها المختلفة (غير المدمجين)، البصرية والسمعية، بما جاء بالإطار العام لمناهج ذوي الإعاقة، للصف الرابع الابتدائي، (الفصل الدراسي الأول)، بعدد (9) مناهج.

- إعداد الأطر لمناهج ذوي الإعاقة الفكرية للصفوف الرابع – الخامس – السادس بالمرحلة الابتدائية، لذوي الإعاقة الفكرية.

- مراجعة المواد التعليمية (الورقية – الرقمية) لذوي الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال.

- إعداد عدد (2) دليل معلم لمرحلة رياض الأطفال بمدارس الإعاقة البصرية، وهما: دليل مرحلة رياض الاطفال مكفوفين (المستويين)، ودليل مرحلة رياض الأطفال للمعاقين سمعيًا (المستويين).

- مراجعة عدد (1) كتاب للمستوى الرفيع في اللغات الأجنبية للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، للصف الخامس الابتدائي.

- الانتهاء بنسبة 100% من مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة، بجميع الصفوف والتخصصات. سواء الكتب المطورة أو الكتب القائمة.

- الانتهاء بنسبة 100% من دليل (السكان والصحة الإنجابية).

- مراجعة الكتب المطورة (الصف الرابع الابتدائي كتاب التلميذ– دليل المعلم) بنسبة 100%.

- الانتهاء من مراجعة المحتوى الرقمي للمرحلة الثانوية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية في مادة الرياضيات بنسبة (30%).

- مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للغة الفرنسية- الصف الخامس- الفصل الدراسي الأول بعدد (6) كتب.

- مراجعة ترجمة النسخة المعدلة من كتب (الرياضيات والعلوم) للصف الرابع الابتدائي للغة الفرنسية (الفصل الدراسي الأول) بعدد (6) كتب.

- الانتهاء من مراجعة المواد التعليمية لقناة (مدرستنا – 3) بنسبة (100%).

- الانتهاء من إعداد دليل معلم الرياضيات لمدارس التعليم المجتمعي للصفوف من الرابع حتى السادس بالمرحلة الابتدائية بنسبة (60%).

ثانيًا: المناهج المعدلة ضمن برنامج إصلاح التعليم:

- مراجعة وتعدل المواد التعليمية الرقمية المقدمة من عدد من الشركات في مواد: الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية والفلسفة، والتاريخ والجغرافيا، واللغة الإنجليزية، للصفوف من رياض الاطفال، وحتى الصف الثالث الثانوي. لرفعها على منصات الوزارة.

- تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني.

- تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي، الفصل الدراسي الثاني.

تطوير نظام التقويم

تنفيذ أكبر منظومة امتحانات إلكترونية للمرحلة الثانوية حيث تم:

- امتحان وتقويم (1,2) مليون طالب إلكترونيًا في امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020.

- تصحيح (10,4) مليون امتحان إلكتروني لضمان دقة التقييم.

- تقييم أكثر من (19) مليون مشروع بحثي للطلاب إلكترونيًا.

- تحديث نظم التقييم ووضع الأسئلة بما يناسب تطور نظم التعليم العالمية، مع الاعتماد على الأسئلة التي تخاطب مهارات التفكير الناقد والابداعي ولا تقتصر على قياس مهارات الحفظ والاستظهار.

- تأسيس بنك أسئلة لجميع المواد الدراسية للمرحلة الثانوية لضمان موضوعية وعدالة عملية وضع الامتحان واستبعاد العامل البشري منها.

- تنفيذ امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بنظام الأسئلة الموضوعية، مع الاعتماد على التصحيح الإلكتروني لجميع الأوراق الامتحانية لأكثر من (700,000) سنويًا لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وذلك منذ عام 2021/2022.

إطلاق مجموعات الدعم المدرسي في كافة محافظات الجمهورية

أصدرالدكتور رضا حجازي القرار الوزاري المنظم لمجموعات الدعم المدرسي والتي تهدف إلى تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك مقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، حيث توجد مجموعة من الضوابط لتنظيم مجموعات الدعم وهي: مجموعات الدعم اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين: (الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وتُراعي أعداد الطلاب في مجموعات الدعم، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، ويُحدد مدير عام الإدارة التعليمية المختص - بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء بالإدارة قيمة مقابل الاشتراك بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية " لغات" لجميع المراحل.

جهود المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في تدعيم منظومة الامتحانات الجديدة ونظام التعليم الجديد

قسم التدريب:

- عدد المعلمين المتدربين على الاختبارات الدولية في العلوم والرياضيات واللغة العربية (75) متدربًا.

- عدد المعلمين المتدربين على الاختبارات القومية في العلوم والرياضيات واللغة العربية (82) متدربًا.

- عدد المعلمين المتدربين على الاختبارات التحصيلية (100) متدرب.

- عدد القيادات المتدربين على المهارات الشخصية (87) متدرب.

- تدريب المعلمين والموجهين على وضع الأسئلة للصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الجمهورية.

- تدريب المعلمين المكلفين بالعمل بمراكز التصحيح على أعمال التصحيح الإلكتروني.

قسم الأبحاث:

- تقييم حالة التعليم على مستوى محافظات العينة بعدد (1) تقييم.

- إعداد خطة التقويم الشامل على مدار العام الدراسي بعدد (500) خطة.

- إعداد تقرير علمي عن حالة التعليم في مصر في نهاية كل عام دراسي بعدد (1) تقرير.

- إعداد تقرير ما تم انجازه للمشاركة في الدراسات الدولية بعدد (1) تقرير.

- إعداد مواصفة لامتحانات الصفوف (12:2) بعدد (193) مواصفة.

- إنتاج الأدوات بعد ترجمتها وفق ضوابط الهيئة بعدد (10) أدوات.

- إعداد مخططات التقويم لجميع المواد الدراسية للفصلين الدراسيين في الصفين الأول والثاني الثانوي التي تدخل في المجموع بعدد (13) مخطط

- إعداد اختبارات وأدوات التقويم وإجراء الدراسات التحليلية للنتائج بعدد (5) اختبارات.

- إنشاء موقع الكتروني لتقويم المؤسسات التعليمية.

التنمية المهنية للمعلمين وللإداريين وتحسين الاحوال المالية الاجتماعية لهم

• التنمية المهنية للمعلمين والاداريين:

- تدريب عدد (827,639) ألف معلم بالصفوف الأولى على نظام التعليم الجديد، وذلك في إطار تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

- تدريب عدد (204,493) من الكوادر الإدارية بالمدارس، وذلك في الفترة من يونيو 2014 وحتى تاريخه على مجموعة من البرامج التي من شأنها دعم أداء الإدارة المدرسية.

- عدد المعلمين المتدربين على أساسيات التوجيه الفني (2187) معلم.

- عدد المتدربين على برنامج تطبيقات الإدارة التربوية لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية (556) متدرب.

- عدد المتدربين على برنامج التسكين على الكادر (1309) معلم.

- عدد المتدربين على برنامج رفع مستوى الأداء المهني لمعلمي اللغة العربية (27,733) متدرب.

- عدد المتدربين على برنامج رفع مستوى الأداء المهني لمعلمي اللغة الإنجليزية (22,290) متدرب.

- عدد المتدربين على برنامج رفع مستوى الأداء المهني لمعلمي العلوم (15,653) متدرب.

- عدد المتدربين على برنامج تنمية مهارات معلمي الدراسات الاجتماعية (14,844) متدرب.

- عدد المتدربين على برنامج تنمية مهارات معلمي الرياضيات (22,837) متدرب.

- عدد المراكز التدريبية التي تم اعتمادها (3) مراكز.

- عدد الحقائب التدريبية التي تم اعتمادها (15) حقيبة.

- عدد ورش العمل لتحليل البرامج التدريبية (3) ورشة.

- عدد ورش العمل لإعداد أدوات التقييم (20) ورشة.

- عقد تدريب على برامج متنوعة بإجمالي (14100) متدرب.

- عدد المتدربين الحاصلين على الشهادات الدولية لبرامج ((Cisco (1000) متدرب.

- تدريب عدد (70 ألف) معلم على برامج الترقي ضمن السلم الوظيفي لمستويات كادر المعلمين - برامج التسكين على الكادر online بالأكاديمية المهنية للمعلمين.

- تدريب عدد (2500) من الأخصائيين والمعلمين على التعامل مع ذوي الإعاقات البسيطة بمدارس الدمج، وعدد (1000) كشاف للموهوبين، وعدد (9000) معلم على لغة الإشارة وطريقة برايل.

- عدد القيادات التعليمية التي تم تطوير قدراتها من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية (786) متدرب.

- تنمية مهنية لعدد (54,299) معلمة للتعليم المجتمعي، وعدد (2484) قيادة.

- منح شهادات الصلاحية اللازمة لوظائف التعليم لعدد (119.597) معلم.

- التنسيق مع الكلية الحربية وجامعة عين شمس نحو تدريب عدد (1000) معلم لمدة ستة شهور، للحصول على دبلومة في الإدارة التربوية والأمن القومي؛ لتأهيلهم للعمل كمديري مدارس.

• تحسين الاحوال المالية الاجتماعية

قام مجلس النواب بإقرار حزمة من المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم على النحو التالي:

- يستفيد منها (٢,١) مليون بقطاع التعليم قبل الجامعي العام بتكلفة (٦,٦) مليار جنيه.

- إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم.

- زيادة بدل المعلم: (٥٠٪) من قيمة هذا البدل في 30/6/2020

- ̵زيادة حافز الاداء الشهري: (٥٠٪) من قيمة هذا الحافز في 30/6/2020.

- زيادة مكافأة الامتحانات: (٢٥٪) من قيمة المكافأة المقررة في 30/6/2020

- حافز إدارة مدرسية شهري = ٢٥٠، ١٥٠ جنيه للمدير والوكيل.

- توسط الزيادات الشهرية للمعلم يتراوح من ٣٢٥ الى ٤٧٥ جنيه بخلاف حافز الادارة المدرسية.

المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات

الاهتمام بالمعلم وتنميته المهنية وامتلاكه للمهارات اللازمة على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث أن انتقاء واختيار المعلمين في مصر حاليا يتم وفقا لعدد من المعايير بهدف الارتقاء بالكوادر التعليمية في إطار تطوير المنظومة التعليمية ككل، وذلك من خلال امتلاكهم المهارات المهنية والمعارف والقيم والسلوكيات المهنية السليمة، فضلا عن قدرتهم على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعلم المختلفة والحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والتكنولوجيا وغيرها من الأدوات العلمية والتربوية.

وقد انطلقت المبادرة الرئاسية لتعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع ٣٠ ألف معلم سنويًا، حيث يتم انتقاء المعلمين عن طريق اختبار المعلم في خمسة مكونات أساسية هي: المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوى والاتصالات.

وقد بلغ عدد المتقدمين لوظيفة معلم في مسابقة الدفعة الأولى ١٤٠ ألفا، فى حين أن الوزارة طلبت تعيين ٣٠ ألف معلم، تم توزيعهم على التخصصات بداية من مرحلة رياض الأطفال الى الصفوف الثلاثة الأولى فى المرحلة الابتدائية، كم أن من بين ال١٤٠ ألف متقدم كان هناك ١١٠ ألاف فقط أوراقهم سليمة، ودخل الى الامتحان ٩٥ ألفا، اجتاز منهم الاختبار بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ٢٨ ألفا، وبالتالى أصبح لا مجال للواسطة أو المحسوبية فى تعيين المعلمين نتيجة للحوكمة.

وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل برنامجين تدريبيين للمعلمين الذين اجتازوا الاختبارات، الأول برنامج تأهيل تربوى للتعلم النشط مدته ٤ أيام والبرنامج الثانى خاص بالتدريب واللياقة البدنية والذهنية الهدف منه تدريب المعلمين على تحمل الأعباء الجسدية أثناء العرض والشرح داخل الفصول وأيضا لتثقيفهم وتعريفهم بالمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة باعتباره جزءا مهما الولاء والانتماء للمعلم، ثم بعد ذلك يتم إحضار المعلمين الجدد إلى الأكاديمية العسكرية لاستكمال إجراءات الكشف الطبى والرياضى وعمل كشف الهيئة، مما يؤكد وجود آلية لانتقاء المعلمين فى مصر تتميز بالجودة والحوكمة واختيار الأكفأ دون وساطة أو تدخل بشرى.

كما قامت وزارة التربية والتعليم بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد، عقب اجتيازهم الاختبارات التي تتم من قبل الأكاديمية العسكرية وتقديم مصوغات التعيين، طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية لسد العجز.

نظم المعلومات والتحول الرقمي

- الإشراف على إجراء تدريب لتنمية مهارات العاملين بالديوان

- إعداد وإلقاء محاضرات عن التحول الرقمي

- تدريب جميع العاملين بالإدارة من اجل إعداد كوادر تدريبية تفيد منظومة العمل داخل العاصمة الإدارية بمقر معهد نظم معلومات القوات المسلحة بهدف التدريب على كيفية التعامل من السادة العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية مع المنظومة الإلكترونية والتطبيقات التشاركية على لكل من

- منظومة المحتوى الإلكتروني

- منظومة المراسلات

إتاحة التعليم للجميع دون تمييز: -

‌أ) إنشاء وتطوير وصيانة المباني المدرسية

• بلغ إجمالي مشروعات بناء وتوسعة وإحلال المدارس التي تم الانتهاء منها من 1/7/ 2014 وحتى تاريخه عدد (7630) مشروعًا بإجمالي عدد (117591) فصلًا دراسيًا, بتكلفة إجمالية قدرها (39) مليار جنيهًا، وبيان هذه المشروعات كما يلي:

- إنشاء مدارس جديدة بعدد (2392) مشروعًا، بإجمالي (45483) فصلًا.

- توسعات بمدارس قائمة بعدد (3085) مشروعًا، بإجمالي (39382) فصلًا.

- إحلالات لمباني مدرسية غير صالحة بعدد (2153) مشروعًا، بإجمالي (32726) فصلًا.

• تم إنشاء هذه الفصول والمدارس لخدمة جميع محافظات الجمهورية، طبقًا للكثافات السكانية واحتياج كل محافظة، حيث تم التدخل من خلال هذه المشروعات في عدد (3490) قرية/ حي على مستوى الجمهورية، بما يشمل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة)، ولاستيعاب حوالي (4,7) مليون تلميذ بالمراحل الدراسية المختلفة بقطاع التعليم قبل الجامعي.

• استهدفت هذه المشروعات تدعيم جميع نوعيات التعليم الرسمي، وذلك على النحو التالي:

- تعليم رسمي عام بعدد (6776) مشروعًا.

- تعليم رسمي لغات بعدد (579) مشروعًا.

- تعليم فني بعدد (238) مشروعًا.

- تربية خاصة بعدد (37) مشروعًا.

• تضمنت المشروعات التعاون مع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة)، حيث وصلت نسبة الإنجاز حتى تاريخه (96%)، وتشمل مشروعات الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة كما يلي:

- مشروعات الإنشاء: إجمالي عدد (1131) مشروعًا، بإجمالي عدد (15334) فصلًا.

- مشروعات التطوير ورفع الكفاءة: إجمالي عدد (1301) مدرسة.

‌ب) توفير الكتب المدرسية

• تم توفير الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية بإجمالي (1,083,646,330) خلال الفترة من 2020 وحتى تاريخه.

‌ج) تغذية المدارس بالوجبات.