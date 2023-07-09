شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 460 حالة إشغال خلال حملات مكبرة بحى الطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أحياء محافظة الجيزة حملاتها اليومية المفاجئة لرفع كافة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، شن حي الطالبية حملة إشغالات بالقطاع الشمالي بشوارع "العمدة، وترسا، والشيخ، ونظمي، وحسن محمد، وعبد اللطيف عبد الفتاح، أسفرت عن رفع 200 حالة إشغال متنوعة.

وخلال حملة إشغالات للحي بالقطاع الجنوبي بشوارع "استوديو مصر، والعروبة، وعثمان محرم، والكونيسة، وعثمان أحمد عثمان، ومحمود القط"، تم رفع 260 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخازن الحي، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية.

وفي سياق متصل، شن حي العمرانية حمله إشغالات صباحية بشارع العشرين وشارع أحمد لطفي السيد، أسفرت عن رفع كافة المضبوطات والإشغالات والتعديات وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمعرفة الإدارات المعنية، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظة الجيزة، تكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع؛ لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.