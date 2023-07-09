شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة نظافة القاهرة ترفع المخلفات بمنطقة بير أم سلطان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت هيئة نظافة القاهرة، برئاسة اللواء إيهاب الشرشابى، حملة نظافة مكبرة بمنطقة بير أم سلطان بالبساتين، ضمن تفعيل منظومة النظافة الجديدة بالتعاون المستمر مع الإدارة المركزية للشئون الفنية والإنقاذ المركزى.

وتم نشر التروسيكلات وسيارات الشفط الآلي والهوك لافت في تجميع كافة المخلفات والتراكمات أول بأول ورفع مستوى النظافة بمناطق بئر أم سلطان ومنطقة حليمة والجلاشاني والهلباوي وتفرعاتهم بحي البساتين.

ووجه اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، الإدارة المركزية للنظافة بالتعاون التام مع الإنقاذ المركزي وعمل حملة مكبرة للسيطرة على كافة المستجدات واحتواء تام للقمامة بعد عملية الجمع السكني من تلك المناطق، من خلال الدفع بكافة إمكانيات الهيئة من تروسيكلات تستخدم لأول مرة بالهيئة للجمع والعمل داخل الشوارع الضيقة والحواري والأزقة ورفعها مباشره علي الهوك لافت، ومنها إلي المناولات العمومية لاستعادة المظهر الحضارى والقضاء على القمامة والمخلفات والردش باعتبار ملف النظافة هو أهم الملفات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا نظرا لما يمثله من أهمية كبرى تتعلق بجودة حياة المواطن وتوفير حياة كريمة وخاصة في الأحياء السكنية الشعبية.

ووجه الشرشابى، بتكثيف أعمال النظافة واستمرار العمل والمجهود المبذول والتعامل الفورى لرفع كافة المخلفات والمتابعة المستمرة على مدار الساعة طوال اليوم والتنسيق بين المركزية للنظافة و المركزية للشؤون الفنية بالدفع بكافة المعدات والسيارات اللازمة لتنفيذ المهمة للارتقاء بالنظافة بحي البساتين وخاصة بمنطقة بير أم سلطان والنفق والهلباوي وحليمة وتفرعاتها.



نظافة القاهرة ترفع المخلفات بمنطقة بير أم سلطان



نظافة القاهرة ترفع المخلفات بمنطقة بير أم سلطان



نظافة القاهرة ترفع المخلفات بمنطقة بير أم سلطان



نظافة القاهرة ترفع المخلفات بمنطقة بير أم سلطان



نظافة القاهرة ترفع المخلفات بمنطقة بير أم سلطان



نظافة القاهرة ترفع المخلفات بمنطقة بير أم سلطان



نظافة القاهرة ترفع المخلفات بمنطقة بير أم سلطان