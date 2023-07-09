شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ثقافة النواب: الدستور والقانون صيانة قوية لحماية الطفل من الاستغلال الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، أن المجتمع المصري انتفض لتأكيد قيمنا الثابتة والحافظ عليها في ظل انتشار أشكال من حروب الجيل الرابع والخامس تهدد ما لدينا من قيم.

وأوضح نادر مصطفى، خلال لقاء ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامية ايمان الحصري، على قناة دي أم سي، أن الأصل في موضوع الثقافة الإتاحة وحرية الفكر مكفولة ولا قيد على مفكر أو مبدع ولكن أن تجد كتبا تهدد القيم فالمجتمع هو الذي ينتقد ويرفض هذا الفكر والتهديد لقيم الأسرة المصرية.

وأشار نادر مصطفى، إلى أنه بالوقوف ومراجعة الأسس علينا مراجعة الدستور الذي أقر حماية الطفل من الاستغلال الجنسي، فضلا عن أن قانون الطفل نفسه يشكل صيانة قوية في هذا الصدد ويحمي الأطفال من الاستغلال الجنسي، مؤكدا أن القانون يكفل الحماية للأمومة والطفل ويرعى الطفل.