شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الصحى بمطار القاهرة: جميع الحجاج الواصلين حتى الآن حالتهم طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة أمانى الإمام مدير إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، إن هناك أطباء سافروا على 90% من الطائرات التى اتجهت لموسم الحج، لفحص الحالة الصحية العامة للحجاج عند دخول الطائرة، وإعطائهم كروت المراقبة الصحية.

وأضافت أمانى الإمام خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" على قناة cbc، أن أى حالة طارئة أثناء الرحلة يتم التعامل معها، والحمد لله جميع الحالات التى وصلت حتى آخر رحلة وصلت الساعة العاشرة كلها حالات طبيعية وعادية.

تابعت أمانى الإمام، لم نرصد أى حالة عائدة من الحج مصابة بكورونا، ولم يوجد أى شيء وبائى، ولا حتى اشتباه كورونا وكلها إنفلونزا عادية، حتى الحالات المرضية عادية.