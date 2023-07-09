شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 9/7/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:16 ص موعد صلاة الظهر 1:00 ص موعد صلاة العصر 36: 4 موعد صلاة المغرب 8:00 م موعد صلاة العشاء 9:32 الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:15 ص موعد صلاة الظهر 1:05 موعد صلاة العصر 4:44 موعد صلاة المغرب 8:07 م موعد صلاة العشاء 9:41 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:09 موعد صلاة الظهر 12:56 م موعد صلاة العصر 4:33 م موعد صلاة المغرب 7:58 م موعد صلاة العشاء 9:30 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:12 وقت صلاة الظهر 12:48 موعد صلاة العصر 4:18 م وقت صلاة المغرب 7:44 م وقت صلاة العشاء 9:11 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:29 ص موعد صلاة الظهر 12:54 ص موعد صلاة العصر 17: 4 موعد صلاة المغرب 7:44 م موعد صلاة العشاء 9:08

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز