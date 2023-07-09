شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 9/7/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
موعد صلاة الظهر 1:00 ص
موعد صلاة العصر 36: 4
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء 9:32
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر 1:05
موعد صلاة العصر 4:44
موعد صلاة المغرب 8:07 م
موعد صلاة العشاء 9:41 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:09
موعد صلاة الظهر 12:56 م
موعد صلاة العصر 4:33 م
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:30 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:12
وقت صلاة الظهر 12:48
موعد صلاة العصر 4:18 م
وقت صلاة المغرب 7:44 م
وقت صلاة العشاء 9:11 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:29 ص
موعد صلاة الظهر 12:54 ص
موعد صلاة العصر 17: 4
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:08
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