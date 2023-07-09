شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تستأنف صرف معاشات يوليو من بنك ناصر لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى، الأحد صرف معاشات شهر يوليو الجارى من فروع بنك ناصر الاجتماعى لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

وعلى جانب أخر يتيح قانون التأمينات والمعاشات، العديد من الخدمات والمنح منها منحة الوفاة في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يتم صرف منحة لمدة 3 أشهر، وذلك عن شهر الوفاة وعن الشهرين التاليين، كما يتم صرف الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة ويتم تقديم طلب صرف المنحة من خلال استيفاء مستندات استحقاق المعاش وشهادة وفاة صاحب المعاش والنموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.