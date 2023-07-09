شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تشغيل الشباب يعلن فرص عمل فى 6 أكتوبر والعين السخنة والعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة، موضحا الوظائف المطلوبة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:

1-أفراد أمن في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

شروط ومزايا التقديم:

-المؤهل بداية من دبلوم.

-السن من 18 : 45 سنة.

-12 ساعة عمل.

-يوجد سكن ووجبتين.

2-أفراد أمن بقرية سياحية في العين السخنة.

شروط ومزايا التقديم:

-المؤهل بداية من إعدادي.

-السن من 18 : 45 سنة.

-12 ساعة عمل.

-يوجد سكن.

3-أفراد أمن بمخزن في المنطقة الصناعية بأكتوبر.

شروط ومزايا التقديم:

-المؤهل بداية من إعدادي.

-السن من 18 : 45 سنة.

-يوجد سكن.

4-أفراد أمن في العلمين الجديدة.

شروط ومزايا التقديم:

-المؤهل بداية من إعدادية.

-السن من 18 : 45 سنة.

-يوجد سكن.

وأوضح الجهاز، مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف، مؤكدا الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".