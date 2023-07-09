شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن طرح مكرونة على البطاقات بسعر 6.5 جنيه.. وسلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح كيس المكرونة زنة 400 جرام بسعر 6.5 جنيه على بطاقات التموين، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية.