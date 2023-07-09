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92% من القراء يؤيدون تكثيف الحملات بمحيط الأندية الرياضية لضبط مروجى المخدرات

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية الرياضية لضبط مروجى المخدرات؟"، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية الرياضية لضبط مروجى المخدرات .

وأيد 92% من القراء تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية الرياضية لضبط مروجى المخدرات ، بينما عارض 8% من القراء موضوع الاستطلاع..

 


الاستطلاع

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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