- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يؤيدون تكثيف الحملات بمحيط الأندية الرياضية لضبط مروجى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية الرياضية لضبط مروجى المخدرات؟"، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية الرياضية لضبط مروجى المخدرات .
وأيد 92% من القراء تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية الرياضية لضبط مروجى المخدرات ، بينما عارض 8% من القراء موضوع الاستطلاع..
الاستطلاع
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز