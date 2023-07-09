شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الثانوية العامة تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب استعداداً للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت المدارس أبوابها قبل قليل لاستقبال طلاب الثانوية العامة استعدادا لأداء امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، حيث قامت المدارس بتفتيش الطلاب لمنع دخول أى وسيلة غش إلكترونية أو تقليدية، كما حذرت المدارس الطلاب من حيازة المحمول، مشددة على أن حيازة التليفون المحمول داخل اللجان يحرم الطالب من الامتحانات حتى وإن لم يستخدمه فى الغش.

وأوضحت الوزارة، أنه فيما يتعلق بمواصفات امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية مجموعها الكلي 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة علم النفس والاجتماع مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ومادة التفاضل والتكامل ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

وأكدت الوزارة، أن 70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير.