شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لجان السير بتسليم الطلاب كراسات الإجابة قبل بدء الامتحان مع تعويض الطلاب بوقت إضافى حال تأخر تسليم كراسات الأسئلة، كما نبهت الوزارة على ضرورة ضبط لجان السير بشكل دقيق دون تهاون، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحسم على أية محاولات غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.

وحددت الوزارة، مواصفات امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية مجموعها الكلي 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة علم النفس والاجتماع مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ومادة التفاضل والتكامل ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

وأكدت الوزارة، أن 70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير.