شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لجنة خاصة لتصحيح إجابة أى طالب اعترف بالغش عبر مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور رضا حجازي واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في مستهل زيارته للمحافظة، على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضة، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والاطمئنان على وصول الاسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

كما اطمأن الوزير على تنفيذ كافة التعليمات الخاصة التي يتم تنفيذها والخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ 10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

وأكد الوزير، أن أي طالب سيتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصرح بأنه قام بالغش داخل اللجنة أثناء الامتحان سيتم تصحيح أوراق إجابته في لجنة خاصة، مشددا على أن الوزارة لديها كل أدوات الرصد لمختلف الفيديوهات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الدكتور رضا حجازين أن الطالب الذي يتم رصده من خلال فريق مكافحة الغش الإكتروني أثناء قيامه بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول يتم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فضلا عن فحص هاتفه المحمول وفي حال ثبوت اتصاله خلال وقت الامتحان بأحد المدرسين بأي وسيلة من الوسائل سواء عبر اتصال هاتفي أو عبر تطبيقات التواصل المختلفة سيتم تحويل المدرس للتحقيق أيضا.

وشدد الوزير على أن الوزارة حريصة على اتخاذ كل الإجراءات الحاسمة التي من شأنها التصدي للغش بكل أشكاله لضمان انتظام سير الامتحانات.

ومن جانبه، رحب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالدكتور رضا حجازي خلال زيارته للمحافظة، معربا عن خالص التوفيق والنجاح للدكتور رضا حجازي وكافة العاملين بمنظومة الامتحانات لجهودهم الكبيرة لضمان انتظام سير الامتحانات.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الاول بمحافظة سوهاج 29558 طالبًا، من بينهم 8101 طالب بالشعبة الأدبية، و 19614 طالبا بالشعبة العلمية علوم، وعدد 1843 بالشعبة العلمية رياضيات، وذلك من خلال 70 لجنة سير على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة واحدة للطلاب المكفوفين ولجنة واحدة لطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا .



أعضاء غرفة العملات بتعليم فى سوهاج



الوزير والمحافظ بغرفة العمليات



الوزير يتابع الامتحانات من غرفة العمليات