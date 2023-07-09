شكرا لقرائتكم خبر عن جار إنهاء إجراءات التعاقد والبدء في تنفيذ مشرع إنشاء مخيم بيئي بشاطئ الفيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة، أنه جار إنهاء إجراءات التعاقد والبدء في تنفيذ مشرع إنشاء مخيم بيئي بشاطئ الفيروز، ضمن مشروع المخيم البيئي بمحمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء وتقديم خدمات الزوار من خلال إحدى شركات القطاع الخاص.

وأضاف تقرير صادرمؤخرا عن وزارة البيئة، أنه تم تطوير مركز تدريب صون الطبيعة وتطوير مجمع المعامل بمدينة شرم الشيخ، كما تم تطوير المركز الذى يقع بين محميتى نبق ورأس محمد لاستغلاله لأغراض البحث العلمى والتدريب المتخصص بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية، ليصبح أحد أشهر مراكز التدريب المتخصصة فى مجالات البيئة والتنوع البيولوجى، وأحد الركائز الداعمة للسياحة ،حيث يقدم برامج تدريبية وتعليمية معتمدة بالتعاون مع الأوساط العلمية والبحثية الدولية والمحلية المتخصصة، ويتكون المركز من ٢٥ غرفة فندقية، بالإضافة إلى قاعات محاضرات ومؤتمرات.

وأوضح التقرير البيئى، أنه تم إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، إضافة إلى إنشاء وتجديد 70 شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين المراكب السياحية، كما تم إنشاء 2 مخيم بيئي بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم وتقديم خدمات الزوار من خلال القطاع الخاص، وصيانة طريق منطقة الشلال والبحيرة العليا والسفلي بمحمية وادي الريان بالتنسيق مع مركز مدينة يوسف الصديق دوريًا، وترميم المباني الخدمية بالمحمية خاصة بعد تساقط الامطار خلال فصل الشتاء.