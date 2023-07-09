شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "ابدأ" تستعرض تجارب مساعدة المصانع المصرية لتطوير خطوط الإنتاج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، تجارب تطوير ودعم المصانع المصرية لزيادة انتاجها وتقليل الاستيراد وزيادة الناتج المحلى وزيادة التصدير، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الصناعات المختلفة من خلال دخول ماكينات حديثة والتدريب عليها وتسهيل الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تسهيل استيراد الماكينات من الخارج والتي تحتاجها بعض خطوط الإنتاج.

وتم إطلاق المبادرة في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

تهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول، وأن تسهم المبادرة الوطنية للصناعة (ابدأ) في تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.