شكرا لقرائتكم خبر عن لو غيرت عنوان سكنك.. خطوات وضوابط التحويل بين المدارس إلكترونيًا فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن خطوات وضوابط التحويل بين المدارس بالتزامن مع فتح باب التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسى 2023/2024، ابتداءً من 1 يوليو.

ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية خطوات وضوابط التحويل الإلكتروني بين المدارس فى الجيزة.

**تعليمات هامة للتسجيل

- يبدأ التسجيل من 1/7/2023 وينتهى 31/7/2023.

- التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

ـ التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.

- إعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023.

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- حال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

- المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

**ضوابط التسجيل

1- من حق ولي الأمر التقدم بطلب تحويل واحد فقط.

2- جميع الحقول التى بها علامة (*) يجب تسجيل البيانات بها.

3- يتم تسجيل الرقم القومي للطفل من واقع شهادة الميلاد.

4- يجب إدخال جميع الرغبات الخاصة بالإدارة.

5- برجاء كتابة الارقام باللغة الانجليزية فقط.

6- برجاء كتابة المجموع رقم وليس نسبة أو أحرف ومن مرحلة رياض الاطفال حتى الصف الثالث الابتدائى اكتب رقم 1.

7- للاستعلام عن نتيجة المرحلة الاولى متابعة موقع المديرية بعد 15/8/2023 أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها.

**خطوات التسجيل

1- الدخول على رابط الإلكتروني بين المدارس في الجيزة

2- الضغط على خيار "اضغط لتسجيل بيانات تحويل الطالب".

3- إدخال الرقم القومي للطفل.

4- كتابة اسم الطفل.

5- اختيار النوع “ذكر - أنثى".

6- كتابة العنوان.

7- إدخال رقم التليفون.

8- اختيار نوع التحويل "داخل الإدارة - خارج الإدارة - خارج المحافظة".

9- اختيار المحافظة المحول منها.

10- اختيار الإدارة المحول منها.

11- اختيار التبعية المحول منها “رسمى عربى - رسمى لغات - خاص عربى - خاص لغات - أزهرى عربى - أزهرى لغات - عائد - الطفولة المبكرة".

12- كتابة المدرسة المحول منها.

13- اختيار المرحلة "رياض الأطفال - الابتدائى - الإعدادى - الثانوى".

14- اختيار الصف الدراسى المنقول إليه الطالب.

15- كتابة مجموع الطالب.

16- اختيار الإدارة المراد التحويل إليها.

17- اختيار التبعية المراد التحويل إليها "رسمي عرب - رسمي لغات".

18- تحديد الرغبة الأولى.

19- له إخوة بالمدرسة.

20- تحديد الرغبة الثانية.

21- له إخوة بالمدرسة.

22- بعد تسجيل البيانات يجب الضغط على زر الحفظ.