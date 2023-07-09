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لو غيرت عنوان سكنك.. خطوات وضوابط التحويل بين المدارس إلكترونيًا فى الجيزة

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القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن خطوات وضوابط التحويل بين المدارس بالتزامن مع فتح باب التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسى 2023/2024، ابتداءً من 1 يوليو.

 

ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية خطوات وضوابط التحويل الإلكتروني بين المدارس فى الجيزة.

 

**تعليمات هامة للتسجيل

 

- يبدأ التسجيل من 1/7/2023 وينتهى 31/7/2023.

 

 

- التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

 

ـ التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.

 

- إعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023.

 

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

 

- حال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

 

- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

 

- المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

 

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

 

**ضوابط التسجيل

 

1- من حق ولي الأمر التقدم بطلب تحويل واحد فقط.

 

2- جميع الحقول التى بها علامة (*) يجب تسجيل البيانات بها.

 

3- يتم تسجيل الرقم القومي للطفل من واقع شهادة الميلاد.

 

4- يجب إدخال جميع الرغبات الخاصة بالإدارة.

 

5- برجاء كتابة الارقام باللغة الانجليزية فقط.

 

6- برجاء كتابة المجموع رقم وليس نسبة أو أحرف ومن مرحلة رياض الاطفال حتى الصف الثالث الابتدائى اكتب رقم 1.

 

7- للاستعلام عن نتيجة المرحلة الاولى متابعة موقع المديرية بعد 15/8/2023 أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها.

 

 **خطوات التسجيل

 

1- الدخول على رابط الإلكتروني بين المدارس في الجيزة

 

 

2- الضغط على خيار "اضغط لتسجيل بيانات تحويل الطالب".

 

3- إدخال الرقم القومي للطفل.

 

4- كتابة اسم الطفل.

 

5- اختيار النوع “ذكر - أنثى".

 

6- كتابة العنوان. 

 

7- إدخال رقم التليفون.

 

8- اختيار نوع التحويل "داخل الإدارة - خارج الإدارة - خارج المحافظة".

 

9- اختيار المحافظة المحول منها.

 

10- اختيار الإدارة المحول منها.

 

11- اختيار التبعية المحول منها “رسمى عربى - رسمى لغات - خاص عربى - خاص لغات - أزهرى عربى - أزهرى لغات - عائد - الطفولة المبكرة".

 

12- كتابة المدرسة المحول منها.

 

13- اختيار المرحلة "رياض الأطفال - الابتدائى - الإعدادى - الثانوى".

 

14- اختيار الصف الدراسى المنقول إليه الطالب.

 

15- كتابة مجموع الطالب.

 

16- اختيار الإدارة المراد التحويل إليها.

 

17- اختيار التبعية المراد التحويل إليها "رسمي عرب - رسمي لغات".

 

18- تحديد الرغبة الأولى.

 

19- له إخوة بالمدرسة.

 

20- تحديد الرغبة الثانية.

 

21- له إخوة بالمدرسة.

 

22- بعد تسجيل البيانات يجب الضغط على زر الحفظ.

 

 

 

 

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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