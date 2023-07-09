- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء توعوي لأسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة القاهرة حول ترسيخ روح الولاء والانتماء والان مع تفاصيل الخبر
د. جيهان المنياوي: إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن
د. أميرة تاوضروس تؤكد دور الأسرة المصرية فى خلق بيئة آمنة للحوار وتعزيز المرجعية الثقافية
وتأتي المحاضرات الدورية في إطار تأكيد الدكتور الخشت رئيس الجامعة، على أهمية تطوير الوعي الوطني لدى الطلاب بوصفه أحد أهم أهداف مشروع تطوير الوعي في جامعة القاهرة طبقًا للخطة الاستراتيجية للجامعة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة جيهان المنياوى، أن هدف أسرة طلاب من أجل مصر هو إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن ورفع مستوى الوعي لديهم ودفعهم للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل التواصل بين شباب الجامعات المصرية والعالمية.
وأكدت الدكتورة أميرة تواضروس، أهمية دور الأسرة المصرية في خلق بيئة آمنة للحوار وتعزيز المرجعية الثقافية، بالإضافة إلى دورها في التقبل والاحترام، كما تناولت خلال اللقاء مسألة الانتماء، وأبرز التحديات التي تواجه الأسرة مثل غياب لغة الحوار، وجرى نقاش مفتوح حول آليات التغير الثقافي وتشكيل الوعي.
يُشار إلى أن أسرة طلاب من أجل مصر هي أسرة طلابية تستهدف إعداد الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوعي الوطني والتأكيد على مكانته الكبيرة، ورفع مستوى الوعي لديهم للمساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، وتحقيق التواصل بين الشباب فى مختلف الجامعات المصرية في أنحاء العالم لتبادل الخبرات والتجارب وتطوير المهارات التى ينبغى على الشباب امتلاكها للمنافسة فى أسواق العمل ووظائف المستقبل.
لقاء توعوي لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة
لقاء توعوي لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة
لقاء توعوي لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز