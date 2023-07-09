شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد لتناول الكبد.. تخفف من التوتر والشعور بالإجهاد أبرزها والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت سالى، أن للكبد فوائد أخرى، من بينها:
1- تفيد في علاج مرض البلاجرا والذي يتسبب بأعراضٍ عدة؛ كالإسهال، وخلل الأعصاب، والتهاب الجلد.
2- تقوي البصر وتحسن مدى الرؤيا وتعالج مشاكل قصر النظر الناتجة عن سوء التغذية.
3- تقوّي العضلات وتساعد على إعادة بنائها وتحسن وظائف الجهاز العصبي وكذلك يزيد صحة الشعر والجلد والأظافر والبشرة.
4- تعمل على تقوية الأنسجة السليمة في الجسم وإعادة بناء التالف منها( يقلل من مشاكل التهابات اللسان وتشقق الجلد والتقشر حول الأنف ).
5- الفسفور في الكبد يساعد على تقوية بنية العظام وحمايتها من الهشاشة و يحسن صحة الأسنان ومنع تساقطها وحماية اللثة من الالتهابات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز