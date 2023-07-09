شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر المصيفين: اضطراب بالبحر المتوسط وارتفاع الأمواج لـ4 أمتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية إنذارا بحريا خاصا بالبحر الأبيض المتوسط، اليوم الأحد وغدا الإثنين، حيث متوقع تنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط والذي يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر وعلى شواطئ ( مطروح - الضبعة - العلمين -الاسكندرية - بلطيم - دمياط ).

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه قد يتراوح ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2.5 إلى 4 متر ، مناشده المصطافين أخذ الحيطة والحذر .

ويشهد اليوم الأحد ، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق ، مع وجود نشاط رياح على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :4 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.