شكرا لقرائتكم خبر عن 26 سبتمبر.. آخر موعد للتقدم لمنح أبحاث ما بعد الدكتوراة ببرامج هيئة فولبرايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقدم لبرامج هيئة فولبرايت للدارسين المصريين، في جميع التخصصات بالمجالات العلمية والأدبية للعام الأكاديمى 2024-2025.

وأشار الإعلان لتوافر منح لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه في جميع المجالات لأعضاء هيئات التدريس والباحثين بالجامعات ومراكز البحوث، ولمعرفة كافة تفاصيل هذه المنح على الرابط:

https://fulbright-egypt.org/program/scholar

علمًا بأن آخر موعد للتقدم: 26 سبتمبر2023.

ومن جانب آخر أغلقت الهيئة باب التقدم فى منح ممولة بالكامل لإجراء أبحاث وجمع مادة علمية في جميع المجالات بإحدى الجامعات الأمريكية، وذلك للطلاب المقيدين ببرامج الدكتوراه بالجامعات بمصر، وتتراوح مدة هذه المنح من 6 إلى 9 شهور.

ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح من خلال اتباع الرابط التالي:

https://fulbright-egypt.org/program/vsr/

علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 1 يوليو2023.