شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن حصاد العام المالى لصندوق رعاية المبتكرين لعام 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الوزارة بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والعمل على ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

وأشار الوزير إلى الدور الحيوي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الطلاب، والباحثين، والمبتكرين، وتمويلهم ورعايتهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية، والعمل على تطويرها؛ بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها، فضلًا عن تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب؛ لاستكمال دراستهم في داخل مصر وخارجها.

ومن جانبه، أشار الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أنشطة وفعاليات الصندوق خلال العام 2022 / 2023، لافتًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمي والصندوق؛ لتحويل براءات الاختراع إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق، وقيام الصندوق بإنشاء قاعدة بيانات للخبراء في مجالات التسويق ونقل التكنولوجيا.

وأضاف د.ضياء خليل إلى انتهاء الصندوق من إعلان الفرق الفائزة في مسابقتي "حافز الابتكار" و"صناع التغيير" للعام 2022، بالإضافة إلى إقامة مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" للعام 2023 بالتعاون مع هيئة مسابقة Hult Prize العالمية؛ للتنافس بين الفرق الطلابية بجامعات مصر المختلفة، التي لديها أفكار ونماذج أولية لمشاريع مجتمعية في مجال الملابس والأزياء، ويمكن تحويلها إلى شركات ناشئة.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين لريــــادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بمشاركة 40 باحثًا في 4 ورش تدريبية بالمرحلة الأولى للبرنامج، تأهل منهم 19 باحثًا للمشاركة في 7 ورش تدريبية بالمرحلة الثانية، خلال الفترة من (6 مارس – 10 مايو 2023)، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من مسابقة MOSAIC للعام 2022-2023؛ لتحديد وقياس مستوى الابتكار والتعاون مع الصناعة في الجامعات والمراكز البحثية.

وأشار الدكتور ضياء خليل إلى أن الصندوق قدم 49 منحة دراسية ممولة بالكامل للطلاب النابغين في مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالشراكة مع 7 جامعات متميزة في مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا (النيل الدولية، المصرية اليابانية، زويل للعلوم والتكنولوجيا، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة- المنصورة الجديدة)، بالإضافة إلى تقديم برنامج تدريبى لأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بعنوان "تأهيل القيادة البحثية فى التخطيط الإستراتيجي الابتكارى بمؤسساتهم"، بمشاركة (23) متدربًا من (11) مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية.

ولفت الدكتور ضياء خليل إلى قيام الصندوق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ممثلة في الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين STEM بتنفيذ برنامج نادي الابتكار iClub للعام 2023 لدعم طلاب مدارس المتفوقين STEM وتطوير أفكارهم الابتكارية العلمية والتكنولوجية، وبالشراكة مع برنامج EIPIC الذى ينفذ من خلال مشروع STESSA الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، فضلاً عن إطلاق النسخة الثانية من مسابقتي "صناع التغيير" و "حافز الابتكار" للعام 2023، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطلاق "أوليمبياد الابتكار المصري" أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر، بإجمالي دعم وتمويل 100 مليون جنيه.

وقال عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء الصندوق؛ ليتماشى مع اهتمام الدولة بتهيئة بيئة مُشجعة ومُحفزة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ وبما يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، ويهدف الصندوق بشكل أساسي إلى دعم الباحثين والمُبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتحويلها إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية.