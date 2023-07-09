شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل أمين عام المستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور وليد الأنور، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة إجراءات تأهيل المستشفيات الجامعية للحصول على التسجيل والاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا".

بحث اللقاء سبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المستشفيات الجامعية للإنضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل حيث تمت مناقشة وضع إطار مستدام لتأهيل كافة المستشفيات لتطبيق الجودة خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد طه على أهمية انضمام المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ، وذلك لدورها العظيم في تغطية ما يفوق 60% من الخدمات الصحية من الدرجة الثالثة للمواطنين.

واضاف د. أحمد طه بأنه من الضروري تقييم الوضع الحالى للمستشفيات الجامعية، ودراسة مدى توافقها مع المعايير، خاصة مع توافر الامكانيات والخبرات والدور الريادي للقطاع الجامعي بمعظم محافظات الجمهورية مشيرا لمتابعته عن كثب للخطوات الجادة التي تم اتخاذها في الفترة الاخيرة لرفع كفاءة المستشفيات الجامعية وتطوير خدماتها.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى برنامج التقييم الذاتي للمنشآت الصحية، الذي توفره الهيئة كأداة مجانية للمنشآت الصحية بمختلف أنواعها إلى جانب خدمات الدعم الفني التي يمكن اتاحتها لعدد من المستشفيات الجامعية وخاصة الكائنة بالمحافظات التي انضمت بالفعل لمشروع التأمين الصحي الشامل، وكذلك المستشفيات الأكثر جاهزية للانضمام بالمنظومة، مما يساهم في تقييم الوضع الحالي ووضع خطة عمل مستقبلية لتأهيل المستشفيات الجامعية للحصول على الاعتماد.

ومن جانبه، أشاد الدكتور وليد الأنور بجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في الوصول بالخدمات الصحية المصرية للعالمية مؤكدا أن حصول المستشفيات الجامعية على تسجيل واعتماد GAHAR يساهم بشكل ايجابي في رفع كفاءة الأطقم الطبية بالإضافة إلى تحسين مخرجات الخدمات الصحية تمهيدًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتاً إلى ضرورة تنفيذ لقاءات وزيارات ميدانية لشرح مميزات تطبيق معايير الجودة بين مقدمي الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية كخطوة أولى، وشرح الآليات والاشتراطات الخاصة بالتسجيل والاعتماد.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة على ضرورة رفع كفاءة الكوادر الطبية ونشر ثقافة الجودة بالمستشفيات الجامعية بما يساعد على خلق بيئة تنافسية تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، أن الهيئة تقدم برامج تدريبية داعمة لبناء القدرات وإعداد الكوادر البشرية من كافة الأطقم بالمستشفيات لتصبح قادرة على التطبيق العملي لمعايير GAHAR التي تضع المريض كمحور أساسي لجميع مكونات الخدمة الصحية.

حضر اللقاء د.حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة: د.ماهي التحيوي، د.خالد عمران، د.وائل الدرندلي، د.ايمان الشحات.