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شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنفذ أكبر حملة لتنظيف قاع البحر فى منطقة الأنفوشى بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ الفرع الإقليمى لوزارة البيئة فى الإسكندرية تنفيذ أكبر حملة تنظيف قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقى بمنطقة الأنفوشى بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع نادى روتارى "إسكندرية رمل"، وجامعة الإسكندرية، والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، وذلك استمرارا لحملات التوعية التى تقوم بها وزارة البيئة عن المخلفات البحرية وتأثيراتها السلبية على البيئة وخاصة المخلفات البلاستيكية.
وأشارت وزيرة البيئة أنه تم أختيار الميناء الشرقى ، نظراً لانه خليج شبه مغلق تتجمع فيه اعداد كبيرة من قوارب الصيد واليخوت لسنوات طويلة مما جعله عرضه لالقاء المخلفات عبر العقود السابقة، حيث يتمتع المكان بأهمية تاريخية كموقع لبعض الآثار الغارقة .
وأوضحت وزيرة البيئة أنه عقب إنتهاء الفاعليات سيتم تجميع المخلفات وفرزها ودراستها لمعرفة مسبباتها ومصادرها، ثم التخلص الامن منها .
حملة لتنظيف قاع البحر فى منطقة الانفوشى بالاسكندرية
حملة لتنظيف قاع البحر فى منطقة الانفوشى بالاسكندرية
حملة لتنظيف قاع البحر فى منطقة الانفوشى بالاسكندرية
حملة لتنظيف قاع البحر فى منطقة الانفوشى بالاسكندرية
حملة لتنظيف قاع البحر فى منطقة الانفوشى بالاسكندرية
حملة لتنظيف قاع البحر فى منطقة الانفوشى بالاسكندرية
حملة لتنظيف قاع البحر فى منطقة الانفوشى بالاسكندرية
حملة لتنظيف قاع البحر فى منطقة الانفوشى بالاسكندرية
حملة لتنظيف قاع البحر فى منطقة الأنفوشى بالإسكندرية
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