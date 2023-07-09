شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنفذ أكبر حملة لتنظيف قاع البحر فى منطقة الأنفوشى بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفرع الإقليمى لوزارة البيئة فى الإسكندرية تنفيذ أكبر حملة تنظيف قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقى بمنطقة الأنفوشى بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع نادى روتارى "إسكندرية رمل"، وجامعة الإسكندرية، والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، وذلك استمرارا لحملات التوعية التى تقوم بها وزارة البيئة عن المخلفات البحرية وتأثيراتها السلبية على البيئة وخاصة المخلفات البلاستيكية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على رعاية الوزارة للحدث الذى يستمر لمدة أسبوع ، بمشاركة 40 غطاسا، موضحةً أن هذه الفعاليات تعد الأكبر من نوعها للمساهمة فى تقليل أسباب تلوث مياه البحر فى منطقة الميناء الشرقى، كما تعد أحد الإجراءات التى يتم تنفيذها للوفاء بالتزامات مصر الدولية نحو تنفيذ الخطة الإقليمية للقمامة البحرية المنبثقة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة طبقا لاتفاقية برشلونه وبرنامج عمل البحر المتوسط ميدبول.

وأشارت وزيرة البيئة أنه تم أختيار الميناء الشرقى ، نظراً لانه خليج شبه مغلق تتجمع فيه اعداد كبيرة من قوارب الصيد واليخوت لسنوات طويلة مما جعله عرضه لالقاء المخلفات عبر العقود السابقة، حيث يتمتع المكان بأهمية تاريخية كموقع لبعض الآثار الغارقة .

وأوضحت وزيرة البيئة أنه عقب إنتهاء الفاعليات سيتم تجميع المخلفات وفرزها ودراستها لمعرفة مسبباتها ومصادرها، ثم التخلص الامن منها .