شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد لتناول الكبدة.. تخفف من التوتر والشعور بالإجهاد أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة، إن لتناول الكبد العديد من الفوائد الغذائية، والتى من أهمها: إنها تخفف من حدة التوتر والضغط والشعور بالإجهاد العام، تقوى الجهاز المناعي في الجسم وتحسين البنية العامة، كما تمنع التشوهات في الجنين لدى الأم الحامل، وتزيد من الخصوبة النساء.

وأوضحت سالى، أن للكبد فوائد أخرى، من بينها:

1- تفيد في علاج مرض البلاجرا والذي يتسبب بأعراضٍ عدة؛ كالإسهال، وخلل الأعصاب، والتهاب الجلد.

2- تقوي البصر وتحسن مدى الرؤيا وتعالج مشاكل قصر النظر الناتجة عن سوء التغذية.

3- تقوّي العضلات وتساعد على إعادة بنائها وتحسن وظائف الجهاز العصبي وكذلك يزيد صحة الشعر والجلد والأظافر والبشرة.

4- تعمل على تقوية الأنسجة السليمة في الجسم وإعادة بناء التالف منها( يقلل من مشاكل التهابات اللسان وتشقق الجلد والتقشر حول الأنف ).

5- الفسفور في الكبد يساعد على تقوية بنية العظام وحمايتها من الهشاشة و يحسن صحة الأسنان ومنع تساقطها وحماية اللثة من الالتهابات.