شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للسكك الحديدية توقف تشغيل قطارات العيد الإضافية والان مع تفاصيل الخبر
القطارات التى توقف تشغيلها:
أولًا- قطاري تالجو 2041 - 2040 بين القاهرة الاقصر وبالعكس
ثانيا- قطاري 1940- 1941 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان وبالعكس
ثالثا- قطاري 1943-1942 روسي ثالثة مكيفة بين القاهرة - أسوان وبالعكس
رابعًا: قطاري 1944 - 1945 روسي ثالثة مكيفة بين الاسكندرية - أسوان
خامسًا : قطاري 1946- 1947 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان
سادسًا: قطارين روسي ثالثه تهوية ديناميكية إضافية من القاهرة - أسوان وبالعكس
قطاري 2202 - 2203 بين القاهرة - أسوان وبالعكس
قطار 2202 من القاهرة إلي أسوان
قطار 2203 من أسوان إلى القاهرة
قطاري 2204 - 2205 بين القاهرة - أسوان وبالعكس
قطار 2204 من القاهرة إلي أسوان
قطار 2205 من أسوان إلي القاهرة
سابعًا- قطاري روسي ثالثة تهوية 2243 - 2242 للإتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس
ثامنًا- قطاري روسي ثالثة تهوية 2245 - 2244 للأندية النوبية من الإسكندرية إلي أسوان
تاسعًا- قطارات تحيا مصر 2247 - 2246 / 2249 - 2248 للنادي النوبي الرياضي من القاهرة
عاشرًا- قطاري بعربات تحيا مصر 2251 - 2250 لنادي الجعافرة الرياضي من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس
الحادي عشر- قطار بعربات تحيا مصر 2253 - 2252 لنادي ابو الريش من الاسكندرية الى اسوان
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