شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للسكك الحديدية توقف تشغيل قطارات العيد الإضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت الهيئة القومية للسكك الحديدية، القطارات الإضافية والتي سبق وأن تقرر تشغيلها قبل عيد الأضحى المبارك، وكانت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت عن تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٦/٢٢ حتى ٢٠٢٣/٧/٨ علاوة على القطارات الحالية.

القطارات التى توقف تشغيلها:

أولًا- قطاري تالجو 2041 - 2040 بين القاهرة الاقصر وبالعكس

ثانيا- قطاري 1940- 1941 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان وبالعكس

ثالثا- قطاري 1943-1942 روسي ثالثة مكيفة بين القاهرة - أسوان وبالعكس

رابعًا: قطاري 1944 - 1945 روسي ثالثة مكيفة بين الاسكندرية - أسوان

خامسًا : قطاري 1946- 1947 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان

سادسًا: قطارين روسي ثالثه تهوية ديناميكية إضافية من القاهرة - أسوان وبالعكس

قطاري 2202 - 2203 بين القاهرة - أسوان وبالعكس

قطار 2202 من القاهرة إلي أسوان

قطار 2203 من أسوان إلى القاهرة

قطاري 2204 - 2205 بين القاهرة - أسوان وبالعكس

قطار 2204 من القاهرة إلي أسوان

قطار 2205 من أسوان إلي القاهرة

سابعًا- قطاري روسي ثالثة تهوية 2243 - 2242 للإتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس

ثامنًا- قطاري روسي ثالثة تهوية 2245 - 2244 للأندية النوبية من الإسكندرية إلي أسوان

تاسعًا- قطارات تحيا مصر 2247 - 2246 / 2249 - 2248 للنادي النوبي الرياضي من القاهرة

عاشرًا- قطاري بعربات تحيا مصر 2251 - 2250 لنادي الجعافرة الرياضي من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس

الحادي عشر- قطار بعربات تحيا مصر 2253 - 2252 لنادي ابو الريش من الاسكندرية الى اسوان