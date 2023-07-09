شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تستخرج 8 آلاف بطاقة رقم قومى للمواطنين بمحيط منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات ( القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة – المنيا - شمال سيناء) .. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد 8316 بطاقة رقم قومى، وعدد 18687 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.. فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارا من يوم 8/7/2023.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم .. فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 للمواطنين – 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء .. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد 313 بطاقة رقم قومى وعدد 112 مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية ( المرضى وكبار السن وذوى الهمم ) وإيفاد مأموريات لعدد 6 حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد 229 من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.