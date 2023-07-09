شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة اللبناني يزور مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية للاستفادة من تجربة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبنانى والدكتور ابراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق بعض المشروعات الزراعية المتميزة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، وذلك للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا المجال ونقلها إلى بلاده حيث قام الوزير اللبناني بزيارة مفرخ الاسماك بالإسكندرية وكذا مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية.

واتطلع الوزير اللبنانى والوفد المرافق على التجربة المصرية في انشاء المفرحات السمكية وآلية تشغيلها واستدامتها وذلك بهدف توفير الزريعة اللازمة من أسماك الدنيس والقاروص وأسماك البلطي الاحمر والجمبري،

كما شاهد الوزير اللبنانى ووفد المنظمة العربية الأحواض السمكية الملحقة ومركز التدريب الدولي المتخصص في تدريب الكوادر البشرية على كيفية تربية ومكافحة امراض الاسماك، للمساعدة في تصدير الاسماك الى الإتحاد الاوروبي والاسواق العالمية،

كما قام الوزير اللبنانى بزيارة مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية والذي يهدف الي تحسين السلالات المصرية من الماشية بهدف زيادة معدلات التحويل اليومي للحوم والالبان.

وفي نهاية الزيارة اشاد الوزير اللبنانى بما تشهده مصر من تطوير في كل المجالات بما فيها الانشطة المرتبطة بتحقيق الامن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

حضر زيارة الوزير اللبنانى كل د صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات وحماية الثروة السمكية والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة والدكتور محمد العربي مدير مشروع المفرخ السمكى.