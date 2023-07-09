شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
-الطماطم بـ 8.5 جنيه
-البطاطس بـ 13 جنيها
-البصل الأبيض 18 جنيه
-البصل الأحمر ب 18 جنيا
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-الكوسة 11 جنيها
-الجزر 19.5 جنيه .
-الخيار بـ 17.5جنيه.
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
بامية 30 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. .
-الفلفل البلدى بـ 21 جنيها
-الفلفل الألوان بـ 21 جنيه .
-الليمون بـ 21 جنيه .
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الموز البلدى 15 جنيها.
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