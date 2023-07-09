شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الآباء الرسل يتصدر غلاف مجلة الكرازة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صورة غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة والذى تحدث عن عيد الآباء الرسل الأطهار.

وتضمن صور الغلاف أيقونة قبطية للقديسين بطرس وبولس بمناسبة عيد استشهادهما الذي يحل يوم 5 أبيب الموافق 12يوليو

ويضم العدد رسالتي التهنئة اللتين بعث بهما قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجموع المصريين، بمناسبة عيد الأضحىالمبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

- من المقالات:

"إنها بُخار...!".. الافتتاحية.

"المواهب والتلمذة".. نيافة الأنبا باخوميوس.

"سر التوبة والاعتراف".. نيافة الأنبا بنيامين.

"انسكاب الروح القدس".. نيافة الأنبا متاؤس.

"الصلاة فى أيام الآباء الرسل".. نيافة الأنبا تكلا.

ويأتى ذلك بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.