شكرا لقرائتكم خبر عن تغذية ماكينات الصرف الآلي بالعملة النقدية لصرف معاشات يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باستمرار تغذية ماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعي بالعملة النقدية، فى إطار تيسير إجراءات صرف المعاشات ،حيث تستمر اليوم الأحد فى صرف معاشات شهر يوليو الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.

ويتيح قانون التأمينات والمعاشات العديد من الخدمات للمستفيدين من المعاشات منها حصول الأرامل على المعاش بعد وفاة الزوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث يتم صرف معاشات للمستحقين وفقا للنسبة المقررة، وذلك سواء الأرملة، أو الزوج، أو الإخوة والأخوات والأبناء، البنات والوالدين، الذين تتوافر فيهم صفة الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

ويجب أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو أن يكون الزواج بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج، كما تعتبر المطلقة في حكم الأرملة وذلك المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في حالة إذا توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بـ100 يوم من تاريخ الطلاق كذلك المطلقة الحامل التي توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.