شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا ميخائيل يلتقي مدرسة الشمامسة بكنيسة أبي سيفين في حدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، القداس الإلهي، أمس، في كنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة، بمشاركة الآباء كهنة الكنيسة وأبناء الكنيسة من طلاب مدرسة الشمامسة بها في المراحل العمرية المختلفة (الابتدائية والإعدادية والثانوية).

وألقى نيافته عظة مبسطة عن إنجيل العذارى الحكيمات، مشيرًا إلى أهمية القداس الإلهي والصلوات وقراءة الكتاب المقدس وتقديم المحبة للآخرين، لملء أوعيتنا زيتًا.

وفى سياق متصل، ييدأ صوم. السيدة مريم العذراء فى الكنيسة الكاثوليكية يوم 1 أغسطس من كل عام فيما يبدأ فى الكنيسة الأرثوذكسية يوم 7 أغسطس ويستمر لمدة أسبوعين.