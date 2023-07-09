شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم خلال زيارته لسوهاج: لمست انضباطا للجان بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج بمركز دار السلام، مؤكدا أنه لمس انضباطا كبيرا داخل اللجان من قبل الطلاب، قائلا: تم تفتيش وتمرير العصا الإلكترونية على الطلاب أثناء زيارته للمدرسة وتأكد عدم حيازة أى أجهزة غش من جانب الطلاب.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، أن الطالب الذي يتم رصده من خلال فريق مكافحة الغش الإكتروني أثناء قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول يتم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فضلا عن فحص هاتفه المحمول وفي حال ثبوت اتصاله خلال وقت الامتحان بأحد المدرسين بأي وسيلة من الوسائل سواء عبر اتصال هاتفي أو عبر تطبيقات التواصل المختلفة سيتم تحويل المدرس للتحقيق أيضا.

وشدد الوزير على أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الاجراءات الحاسمة التي من شأنها التصدي للغش بكافة أشكاله لضمان انتظام سير الامتحانات.

ومن جانبه، رحب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالدكتور رضا حجازي خلال زيارته للمحافظة، معربا عن خالص التوفيق والنجاح للدكتور رضا حجازي وكافة العاملين بمنظومة الامتحانات لجهودهم الكبيرة لضمان انتظام سير الامتحانات.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الاول بمحافظة سوهاج 29558 طالبًا، من بينهم 8101 طالب بالشعبة الأدبية، و 19614 طالبا بالشعبة العلمية علوم، وعدد 1843 بالشعبة العلمية رياضيات، وذلك من خلال 70 لجنة سير على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة واحدة للطلاب المكفوفين ولجنة واحدة لطلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.