أخبار مصر

القاهرة تنظم معرضا للحرف اليدوية بحديقة الحرية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تنظم معرضا للحرف اليدوية بحديقة الحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أنه سيتم إقامة معرضٍ للحرف اليدوية بالتعاون مع جهار تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان "معرض القاهرة للحرف اليدوية"، وذلك فى الفترة من 13 إلى 15 يوليو 2023 بحديقة الحرية بجوار دار الأوبرا المصرية، وذلك فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى 1054 .

 

ويشارك فى المعرض نخبة متميزة من فنانى الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفنانى قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلى، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، واكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصوانى، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار .

 

وتحتفل محافظة القاهرة ، بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى مرور 1054 عام على تأسيسها علي يد القائد جوهر الصقلي عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي . 

 


معرضٍ للحرف اليدوية بحديقة الحرية

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا