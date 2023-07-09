شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى صدور قرار بإلغاء منهج اكتشف "Discover" لطلاب الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء منهج اكتشف "Discover" لطلاب الصفوف الابتدائية بداية من العام الدراسي 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء منهج اكتشف "Discover" لطلاب الصفوف الابتدائية بداية من العام الدراسي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً أن منهج اكتشف "Discover" لطلاب الصفوف الابتدائية المقرر للعام الدراسي القادم2023/2024 كما هو دون أي تغيير أو اختلاف عن العام الدراسي السابق، مُشيرةً إلى أن منهج" Discover" يساعد على تنمية مهارات الإبداع والتواصل لدى الطالب حيث يعمل على دمج تخصصات مختلفة مثل العلوم والرياضيات والدراسات واللغة العربية في شكل موضوعات دراسية تتناول مجموعة من المعارف و المهارات والقضايا التي تساعد الطالب على تحقيق نواتج التعلم، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.