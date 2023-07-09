شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب علمى علوم بالثانوية العامة يشيدون بسهولة امتحان الجيولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم بسهولة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، موضحين أن الأسئلة راعت الفروق الفردية وجميعها فى مستوى الطالب المتوسط عدا جزئيات بسيطة تحتاج لتركيز وفهم قبل الإجابة عنها، مؤكدين أنه تم الاستعانة بكتيب المفاهيم للتأكد من صحة إجابة بعض الأسئلة ومراجعتها بدقة، كما أوضح الطلاب أن الأسئلة بعضها جاءت مباشرة ومن المنهج الدراسى، ولم تحمل اى مفاجآت أو تعقيدات.

ورسمت سهولة الامتحان البسمة على وجوه الطلاب، متابعين: أسهل مادة تم أداء الامتحان فيها منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

فيما أعرب أيضا طلاب الشعبة الأدبية عن سعادتهم بسبب سهولة امتحان مادة علم النفس والاجتماع، موضحين أن الأسئلة بسيطة وإجاباتها واضحة وصياغة الأسئلة كانت مباشرة.

وحددت الوزارة، مواصفات امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية مجموعها الكلي 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة علم النفس والاجتماع مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ومادة التفاضل والتكامل ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

وأكدت الوزارة أن 70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير.