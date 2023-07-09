شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرؤساء الهيئات القضائية السابقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والمستشار محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.