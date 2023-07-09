شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا صموئيل يتفقد امتحانات مركز الدراسات اللاهوتية بطموه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه، أول أمس، أعمال الامتحانات بمركز "الشهيد أبي سيفين للدراسات اللاهوتية" في دير الشهيد أبي سيفين بطموه.

وبدأت الامتحانات في دورة "اللاهوت العقيدي" مع بدء الشهر الجاري.

ويبدأ صوم العذراء مريم فى الكنيسة الكاثوليكية يوم 1 أغسطس من كل عام فيما يبدأ فى الكنيسة الأرثوذكسية يوم 7 أغسطس ويستمر لمدة أسبوعين.