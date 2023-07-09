شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام للجمعيات: التحالف الوطنى للعمل الأهلي يستهدف تنمية المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى عن تأييده ودعمه الكامل لمشروع القانون بشأن إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي وافقت عليه لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة، تمهيداً لعرضه على اجتماع مجلس النواب غدا الاثنين مؤكدا انه كيان غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري،

وأضاف الاتحاد العام للجمعيات في بيان اليوم أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفرعية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية ورفع حالة الرضاء لدى المواطن والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار والمساهمة في تسهيل إتاحة السلع والمساهمة في حل مشكلة البطالة والعمل على التعبئة والحشد وتحريك الإمكانيات المادية والبشرية للوصول إلى المواطنين في كل نقطة في أرض مصر ،كما أن الاتحاد ينضم إلى عضوية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمشاركة في هذا العمل الوطني وغير المسبوق.