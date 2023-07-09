شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تنظم ماراثون للجرى والدراجات الهوائية والبخارية الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن تنظيم أكبر حدث رياضى يتم على أرض العاصمة "ماراثون القاهرة" صباح يوم الجمعة القادم.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الماراثون يأتى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى 1054 ، مشيرًا إلى أنه سيتضمن سباقًا للجرى، والدراجات الهوائية، والدراجات البخارية.

وأضاف محافظ القاهرة أن نقطة بدء الماراثون ستكون من محور ياسر رزق مرورًا بكوبرى طه حسين وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم اختيار هذا المسار لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعريفهم بأحد الانجازات العملاقة التى اقامتها الدولة فى وقت قياسى لتيسير حركة المركبات واختصار الوقت والحد من استهلاك المحروقات لتحسين جودة الهواء ، وتعريفهم على كوبرى طه حسين الذى يعد عملًا هندسيًا فريدًا فى مجال تشييد الكبارى حيث تم تشييده فى 9 أشهر فقط من العمل المتواصل.