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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير جمهورية التشيك يزور المركز القومى للبحوث والان مع تفاصيل الخبر
وأشار معوض إلى المشروعات البحثية للمركز، تسهم في فى مجال الزراعة والغذاء، والصناعات الاستراتيجية، والتكنولوجيات البازغة والعلوم المستقبلية، والخدمة المجتمعية، فضلاً عن المساهمة فى المجمعات التعليمية والابتكارية فى الأقاليم المختلفة بالقطر المصرى.
وأكد إيفان يكل، فى كلمته على حرص التشيك على دعم مصر وخاصة الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، مثمنًا الدور الذى تقوم به المؤسسات البحثية المصرية فى تطوير ودعم البحث العلمي والابتكار.
وقد قام الدكتور حسين درويش بإهداء إيفان يكل، درع المركز وقدم بعض الاهداءات للضيوف.
جديرا بالذكر ان الوفد التشيكى قد قام بجولة تفقدية داخل المعرض الدائم للمخرجات البحثية الجاهزة للتسويق والتطبيق، والخاصة بمختلف المعاهد التابعة للمركز، ومنها: معهد بحوث الصناعات النسيجية، ومعهد بحوث الصناعات الكيماوية، ومعهد البحوث الزراعية، ومعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، وغيرها من المعاهد.
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