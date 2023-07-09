شكرا لقرائتكم خبر عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية وخريجى الجامعات دفعة أكتوبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية و ما يعادلها خريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2023 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى :

أولاً الكلية الحربية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهــا ( العلمــى والأدبــى ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع القسم العلمى 65% فأكثر - القسم الأدبى 70% فأكثر ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة ( بكالوريـوس العلوم العسكرية - بكالــوريوس " الاقتصاد والعلوم السياسية / الحاسبات والمعلومات / إدارة أعمال النقل واللوجيستيات).

ثانياً الكلية البحرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من ( القسم العلمى ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثــر، وأن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة (بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية ) .

ثالثاً الكلية الجوية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهـــا ( العلمـــــى والأدبــــــى ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 55 % فأكثــر ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية ) ، ويمنح الخريــج تخصص الطيران ( بكالوريـوس الطيران والعلوم العسكريــــة الجوية وشـارة الطيران - بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال فى تخصص إدارة الطيران والمطارات) وشهادة طيار تجارى ورخصة طيار تجارى ( معتمدة دولياً ) ، ويمنـح الخريـــج تخصص العلوم العسكرية الجوية ( بكالوريوس العلوم العسكريــة الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية- بكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى تخصص نظم معلومات الطيران ) وشهادة مرحل جوى ورخصة مرحل جوى ( معتمدة دولياً)

رابعاً كلية الدفاع الجوى :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) فقط ، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70 % فأكثــر فى مادتى ( الفيزياء والرياضيات ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عـــــن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثــر ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج [ بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوى - بكالوريوس الهندسة فى أحد تخصصات ( هندسة الإتصالات والحاسبات / الميكاترونيكس) ] بنظام الساعات المعتمدة .

خامساً الكلية الفنية العسكرية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات ) فقط / وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية ( علمى) والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 75% فأكثــر ، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة(بتخصصاتها) وشهادة إتمام الدراسة العسكرية .

سادساً كلية الطب بالقوات المسلحة :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة العلوم ) فقط والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 87% فأكثــر ، وتكون مدة الدراسة (5) سنوات دراسية ( ميلادية ) بالإضافة إلى (2)سنة إمتياز ، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية وشهادة إتمام فترة الإمتياز وترخيص مزاولة المهنة " بعد إتمام عامى الإمتياز بنجاح" .

سابعاً الكلية العسكرية التكنولوجية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية ( القسم العلمى ) ، وتقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام ( ثلاث وخمس سنوات كطلاب منتظمين ) والمُطبق بها البرامج الدراسية المطورة وفقاً لمنهجية الجدارات ( قرار وزارى رقم 42 / 2022 ) من المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقط وتكون التخصصات تابعة لأقسام ( الميكانيكية / الكهربية ) على أن يُقدم الطالب ما يفيد بذلك ، كما تقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط / وزارة الإنتاج الحربى وطبقاً للشروط والتخصصات والشعب التى تُقبل بالكلية.

وتقبل الطلبة المقيدين فى دراسات أعلى من الشهادات المذكورة ( كليات الهندسة /

الجامعات التكنولوجية / كليات التعليم الصناعى / المعاهد الفنية الصناعية العليا )

التابعة لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بشرط أن تكون هذه الدراسات فى سياق وتُفيد دراستهم مع ضرورة إستيفاء شرط السن .

وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عن (21) سنة للطلبة الحاصلين على ثانوية (عامة / أزهرية / صناعية ثلاث سنوات ) ، و(22) سنة للطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات ، والحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط / والمقيدين فى الدراسات الأعلى، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع الثانوية العامة وما يعادلها 60% فأكثــر ، والثانوية الصناعية 80% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا كل فى تخصصه وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية .

الشـروط الخاصـة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين

أولاً الكلية الحربية :

التخصصات المطلوبة :

تربية رياضية / تجارة / حقوق / زراعة / الاعلام والصحافة / اقتصاد وعلوم سياسية / كلية خدمة إجتماعية ، لغات ( إنجليزى / عبرى/ روسى / فرنسى / صينى ) من كليات ( آداب - تربية - ألسن - لغات وترجمة ) ، الآداب ( اعلام - علم نفــس - إجتماع ) وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .

الشروط الخاصة بالمؤهل :

التقدير : جيد فأعلى ، وأن لا يزيد السن عند الإلتحاق عن (24) سنة فى 1/11/2023 م ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2023 أو 2022 فقط ، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية (2) عام دراسى ( ميلادى ) .

ثانياً : الكلية البحرية

التخصصات المطلوبة :

تخصصات الهندسة : الحاسب / كهرباء قوى / ميكانيكا قوى / الإتصالات والإلكترونيات / ميكاترونيكس / هندسة بحرية (بناء سفن) خريجى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فقط / الهندسة التطبيقية ( تقنية النانو ) .

الشروط الخاصة بمؤهل تخصصات الهندسة :

التقدير : مقبول فأعلى ، أن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى في عام 2023 أو 2022 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (25 سنة) فى 1/11/2023 ، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام دراسى ( ميلادى ).

تخصصات المختلط كلية العلوم تخصص : (فيزياء / حاسبات / كيمياء/ فلك / أرصاد جوية / فضاء / رياضيات / بحار) وكلية التربية تخصص : (فيزياء / كيمياء / رياضيات) وكلية الحاسبات والمعلومات .

الشروط الخاصة بالمؤهل ( تخصصات المختلط ):

التقدير : جيد فأعلى ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2023 أو 2022 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (24 سنة) فى 1/11/2023 ، وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام دراسى ( ميلادى ) .

ثالثاً : كلية الدفاع الجوى

التخصصات المطلوبة :

تخصصات الهندسة : الحاسب والنظم / الإتصالات والإلكترونيات / الميكاترونيكس .

الشروط الخاصة بالمؤهل :

التقدير : مقبول فأعلى ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2023 أو 2022 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (25 سنة) فى 1/11/2023 ، وتكون مدة الدراسة بكلية الدفاع الجوى (2) عام دراسى ( ميلادى ) .

إجراءات التقديم للإلتحاق بالكليات العسكرية :

طلبة الثانوية العامة والطلبة المحاربين :

يكون بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على(الإنترنت) وهو( tansiq. mod. gov. eg ) إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 11/ 07 / 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 28/08/ 2023 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً .

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 15 / 07 / 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 31 /08 /2023 م، ويتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف .

الشروط العامة للقبول (الثانوية العامة ومايعادلها - المحاربين)

أن يكون الطالب مِصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية ( عن غير طريق التجنس/ وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى ) ، وأن يكون الطالب حاصلاً على شهادة ( الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعى ) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام ( 2023 /2022 ) ، وأن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2022، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون الطالب حَسن السير والسلوك ، وأن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية، وألا يكون الطالب قد إستقال أو فُصل تأديبياً من أى ( كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية / مدنية ، وألا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، وألا يقل الطول عن ( 170 سم ) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتى يسمح بها حتى ( 158سم ) كحــد أدنـــى، وأن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقتة الطبية ، وأن يجتاز الطالب بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام حالة عدم إجتيازه الإختبار، وأن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع ( 7.5 متر ) / بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز، وأن يجتاز الطالب الإختبارات النفسية المختلفة ، وأن يجتاز الطالب الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار، وأن يجتاز الطالب بتفوق إختبار المعلومات العامة، وأن يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلى ( اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلى ) .

وأن يجتاز الطالب الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة )، ويحسب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع .

وأن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة فى أوراق القَبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجد الطالب بالكلية ، وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس ( المعاهد العليا أو الأكاديميات ) ، ويلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى ، ويُسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط ، ويشترط إجادة السباحة كشرط أساسى لإختبارات الكلية البحرية ، بالإضافة إلى بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها موجود على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على (الإنترنت) وهو( tansiq.mod. gov. eg )، ويجب على الطالب وولى أمره السعى لإحضار هذه الأوراق من الآن ، نظراً لأن إستخراجها يستغرق وقتاً طويلاً يؤدى إلى تأخير إجراءات القبول .

كما يرجى التأكيد على:

1- قيام طلبة الثانوية العامة / الأزهرية / الدبلومات لسنة 2023بالتسجيل على منظومة التنسيق بعد إعلان النتيجة ( ب 48 ساعة بدون يوم الجمعة ) وذلك لربط بيانات الطلبة بمنظومة التنسيق.

( الطالب يقوم بتسيجل الرقم القومى فقط وسيتم ظهور المجموع له مباشرة ).

2- لن يحق للطالب التسجيل على منظومة التنسيق فى الحالات الأتية :-

أ- عدم إستيفاء شرط السن (21 سنة لطلبة الثانوية العامة والدبلومات – 22 سنة لطلبة الدبلومات (5) سنوات ) .

ب- عدم إستيفاء شرط المجموع الحد الأدنى 55% لصالح الكلية الجوية وباقى الكليات كما تم ذكرها.

3 – بالنسبة لدرجات التفوق الرياضى تقتصر على وزارة التربية والتعليم / وزارة الشباب والرياضة فقط.

4- بالنسبة للشهادات العربية والأجنبية ومدارس المتفوقين (STEM) : فيمكن التسجيل بدون شرط المجموع لحين إستخراج شهادة المعادلة ويتم الفصل فى موقف الطالب وتوجيهه للكلية المستوفى بها شروط الإلتحاق .

5- الإنتهاء من إستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة قبل إنتهاء الطالب من الكشف الطبى نظراً لضيق الوقت بين الإختبار الرياضى وتسليم الملف.

6- أسلوب سحب الملفات :-

المرحلة الأولى : وثيقة التعارف الزرقاء بالإضافة إلى CD ( أول يوم للطالب بالكلية مع إختبار السمات ).

المرحلة الثانية : كارت التردد ( لصالح الكشف الطبى ) ( بعد إعلان نتيجة السمات وقبل الكشف الطبى ).

المرحلة الثالثة : الملف الرئيسى بالإضافة إلى وثيقة التعارف الخضراء وعدد 3 دوسية لوثيقة التعارف الصفراء ( بعد إجتياز الإختبار الرياضى ) .

7- الإلتزام بالتوقيتات المحددة للتقديم على موقع التنسيق.

8- الإلتزام بأن تكون بطاقة الرقم القومى سارية ( مجددة طول فترة الإختبارات ).

9- تواجد كارت التردد مع الطالب إعتباراً من الكشف الطبى وحتى كشف الهيئة.

10- عدم نشر أى رسالة – معلومات تخص إختبارات القبول على وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة.

11- فى حال تواجد أى إستفسار / شكوى يتم التواجد بمكتب الإستعلامات بباب رقم (3) من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

12- تحرى الدقة فى تسجيل كافة البيانات على موقع التنسيق عند تحرير الملفات الخاصة بالطالب .