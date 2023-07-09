شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365:الرئيس السيسى يشهد حلف اليمين لرؤساء «النقض» والنيابة الإدارية وقضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، الرئيس السيسى يشهد حلف اليمين لرؤساء «النقض» والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، وفيه: الرئيس يمنح السابقين وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. ويشيد بدور مؤسسات القضاء فى حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

وداخل العدد ـ رئيس الوزراء يشهد اصطفاف 20 مركزا تكنولوجيا متنقل لتقديم الخدمات الحكومية لأهالى الإسكندرية ومطروح.

ـ طلاب الثانوية يشيدون بسهولة الجيولوجيا وعلم النفس.



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