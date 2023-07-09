انتهاء مراسم تسليم وتسلم حديقتي الحيوان والأورمان بحضور فريق التطوير.. صور

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى انتهاء إجراءات تسليم وتسلم حديقتى الحيوان والاورمان بين اللجان المعنية من وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى بحضور الدكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى والمهندس ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات.

والدكتور محمد رجائى رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان وبعض قيادات الوزارتين ومشاركة فريق التطوير والتشغيل الانجليزي

وأشار إلى أن خطة تطوير الحديقة تستهدف رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثرى والنباتات والأشجار النادرة واستعادة طابعها التراثى، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، حتى تكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

يأتى ذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولى لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الإفريقى لحدائق الحيوان.

وأضاف "إبراهيم" أنه نظرا لحجم اعمال التطوير والترميم الكبيرة الذى سوف يتم فى البنية الأساسية المتهالكة، الأمر الذى يتطلب حفر الطرق الداخلية، وبالتالى صعوبة استقبال المواطنين حرصا على سلامتهم أثناء مدة التطوير والتى سيتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين.

كما أعلن المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة عن البدء كذلك فى تطوير حديقة الاورمان بالتزامن مع حديقة الحيوان. ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة بتعظيم الاستفادة من أصولها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.