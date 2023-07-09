شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تطوير الريف من أهم المشروعات وتكلفته أكثر من تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن هناك تغيرا ملحوظا للأفضل في سياسات التنمية في مصر، وهناك انحياز كبير للأماكن الأكثر إهمالًا وفقرًا عبر السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن العدالة على رأس أولويات التنمية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "cbc"، أـن عملية التنمية استهدفت المناطق العشوائية والريف المصري، والصعيد، الذي يمثل 30% من سكان مصر.

وذكر أن هناك تنمية كبيرة في ملفات الصرف الصحي في الريف وصعيد مصر، وهناك مد في شبكات الكهرباء والمياه، واقتحام هذه الملفات يعبر عن إرادة سياسية حقيقية للنهوض بكل محافظات ومدن مصر.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن تنمية وتطوير الريف المصري من أهم المشروعات التنموية على مستوى العالم، حيث أن تكلفته أكثر من تريليون جنيه مصري، مشددًا على أن مصر تخوض تنمية حقيقية على كافة المستويات.

تابع، أنشأنا 172 محطة معالجة صرف صحى فى الـ 52 مركز فى المرحلة الأولى بحياة كريمة، وذلك فى عام، كما تم إنشاء 1450 محطة رفع صرف صحى، و815 شبكة إنحدار صرف صحى.

وكشف أنه تم تنفيذ 209 محطة مياه نقية، حتى الآن، و2349 مدرسة في عام واحد، و 1206 وحدة صحية و 850 مركز شباب، بجانب 332 مجمع حكومي، بجانب 1472 كم تغطية للترع، بتكلفة أساسية في المرحلة الأولى 360 مليار جنيه، مشددًا على أن الدولة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين في القرى والريف.